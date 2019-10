L’OM se relance contre Strasbourg

Après quatre matches sans victoire en Ligue 1, l’OM a dominé Strasbourg (2-0), dimanche soir, en clôture de la 10e journée.

Un but de Boubacar Kamara en début de match (3e) et un penalty dans le temps additionnel, transformé par Kevin Strootman (95e), ont fait le bonheur des Marseillais, désormais 5e, à trois longueurs de Nantes, le 2e, et à deux de Reims, le 3e. Les hommes d’André Villas-Boas enchaînent néanmoins avec un Classique contre le PSG, dimanche prochain au Parc des Princes.

Les Alsaciens passent lanterne rouge après cette 5e défaite.