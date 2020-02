L’OM rentrera dans l’histoire ce samedi 

Aucune autre équipe n'a joué 2⃣5⃣0⃣0⃣ matchs en Ligue 1 dans son histoire. Samedi, face à Nantes, à l'@orangevelodrome, venez 𝓅𝑒𝓇𝓅𝑒𝓉𝓊𝑒𝓇 𝓁𝒶 𝓁𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹𝑒.

Un premier match en 1932

L’Orange Vélodrome sera à guichets fermés samedi pour la réception du FC Nantes. L’occasion pour les 67 000 spectateurs de voir les Olympiens essayer de consolider leur deuxième place au classement, mais aussi de fêter un record symbolique. Face aux hommes de Christian Gourcuff, l’OM disputera son 2500eme match en première division. Aucune équipe n’a fait mieux dans l’histoire du foot français.L’histoire commune entre l’OM et la première division a commencé le 11 septembre 1932 avec une rencontre remportée 2-1 sur le terrain de l’Olympique Lillois. Deux semaines plus tard, les Marseillais jouent leur premier match à domicile en D1 face au Racing devant 6000 spectateurs. En 2500 matchs, les Olympiens comptent 1111 victoires, 633 matchs nuls et 750 défaites. Ils se sont déplacés dans 58 villes et auront affronté près de 77 adversaires différents. Le joueur qui compte le plus de matchs de championnat sous la tunique olympienne est Steve Mandanda, avec un total de 420 matchs. Pour se faire une idée, le champion du monde a participé à 16,8% des matchs de championnat de l’histoire de l’OM. Le seul club français vainqueur de la Ligue des Champions compte onze titres de champion de France. Un autre record en Ligue 1. La prochaine équipe qui devrait atteindre la barre symbolique des 2500 matchs en première division est celle des Girondins de Bordeaux, qui compte 2465 matchs dans l'élite.