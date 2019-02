L'OM rentre de Rennes avec 1 point

L'Olympique de Marseille, qui restait sur trois succès de rang en championnat, n'a pu faire mieux que match nul (1-1) ce dimanche, sur la pelouse du Stade Rennais, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Les Bretons n'ont eux pas réussi à surfer sur leur exploit européen de la semaine, sur la pelouse du Betis Séville.

Les Rouge et Noir avaient frappé les premiers par le biais de Benjamin André de la tête, avec le concours de Mario Balotelli (7e), et c'est Valère Germain qui a égalisé, lui aussi de la tête, en seconde période (56e). La troupe de Julian Stéphan rate donc l'opportunité de se rapprocher de son adversaire du jour au classement, alors que les Phocéens remontent au 5e rang, à cinq points de la troisième marche du podium et de l'Olympique Lyonnais, en déplacement à Monaco dans la soirée. A noter que Jordan Amavi a été exclu dans les derniers instants de la partie.