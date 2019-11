L'OM dans le viseur de la LFP après la réception de Lyon

La complainte de Jean-Michel Aulas à l’issue de l’Olympico au Stade Vélodrome dimanche soir n’est pas passée inaperçue. Mais il est vrai que les supporters de l’OM - capables du pire comme du meilleur au vu du magnifique tifo déployé pour l’occasion dans les travées de l’enceinte du boulevard Michelet – ont le don de se tirer des balles dans le pied quand il s’agit de ne pas outrepasser les limites fixées par la réglementation de la Ligue de football professionnel.

Lors de ce bouillant choc de la 13e journée de Ligue 1, pas moins de 13 individus ont été interpellés en tribunes pour des jets d’objet, certains auraient tenté de pénétrer dans le stade sans billet, rapporte L’Equipe, et M. Gautier a dû interrompre le jeu en début de seconde période tandis que les fumigènes craqués par le Vélodrome rendaient la visibilité quasi-nulle. Aussi Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP, n’a-t-il surpris personne en déclarant que "la Ligue se saisira(it) du dossier".

Assurément, la commission de discipline va sévir à l’encontre de l’OM – via une amende – et de ses associations de supporters – certaines étant actuellement sous le coup d’un sursis. Un huis clos partiel n’est pas à exclure pour les prochaines rencontres à Marseille (pour la réception de Brest le 29 novembre notamment). En revanche, pour ce qui est du caillassage du bus lyonnais à l’approche du stade, il n’est pas du ressort de la LFP de prononcer la moindre sanction, les faits s’étant déroulés sur la voie publique. "Le délégué de la ligue qui était à l'intérieur du car a été très ému, très inquiet. Donc, on ne peut pas imaginer que les joueurs n'aient pas été affectés", martelait néanmoins Jean-Michel Aulas dimanche soir, quand le directeur sportif rhodanien, Juninho, s’indignait quant à lui: "Je pense que cela n’a pas été un match fair-play. Il faut que Ligue fasse attention car sinon le football va régresser."