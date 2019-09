L'OM assure le show en Principauté

Et pourtant, malgré une envie de bien faire évidente ce dimanche soir en Principauté, tout avait mal commencé pour l’OM… Un mauvais réflexe de Kamara pour une main plus ou moins volontaire dans la surface et un penalty aussitôt transformé par Ben Yedder (1-0, 17e). L’affaire semblait d’autant moins bien engagée pour les visiteurs que l’ancien Sévillan y allait de son doublé dans la foulée, non sans un contre favorable sur un Mandanda décidément bien plus explosif que la saison passée (2-0, 27e).

Oui mais voilà, cet OM-là a de la ressource, et surtout un nouveau buteur redoutable. Après ses deux réalisations contre Nice et Saint-Etienne avant la trêve internationale, Benedetto a encore fait parler la poudre sur le Rocher, profitant de l’allant collectif d’une équipe qui jusqu’alors cette saison pouvait apparaître prudente voire timorée. Après avoir sonné la révolte, opportuniste à bout portant (2-1, 39e), l’Argentin n’a pas relâché la pression sur le but monégasque, touchant du bois peu avant la pause sur l’action qui a mené Germain à l’égalisation phocéenne, d’une tête excentrée mal lue par Lecomte (2-2, 42e).

Tranchant comme Benedetto

Au retour des vestiaires, les Marseillais sont repartis de plus belle à l’attaque, fidèles enfin à leur devise séculaire, à l’image d’un Payet qui à l’heure de jeu s’est fendu d’une frappe enroulée imparable pour le portier adverse (2-3, 61e). Six minutes plus tard, Amavi trouvait dans la surface un Benedetto à la précision chirurgicale, auteur là de son quatrième but en quatre titularisations sous le maillot ciel et blanc (2-4, 67e). Baldé avait beau semer le doute dans les esprits olympiens à l’entame du dernier quart d’heure, d’une reprise en force dans la surface (3-4, 76e), l’OM tenait bon jusqu’à la fin et s’offrait comme la saison passée (2-3) une victoire de prestige à Monaco.

Un troisième succès de rang après un démarrage poussif qui permet aux hommes d’André Villas-Boas de pointer ce dimanche au pied du podium, à hauteur de Rennes et Nantes, les deux premiers dauphins d’un PSG perché deux longueurs plus haut. Incapable de gagner cette saison, l’ASM en revanche se morfond en 19e position, avec deux petites unités au compteur. Malgré une puissance de feu impressionnante incarnée notamment par les Ben Yedder et Slimani, les Monégasques peinent à trouver le bon équilibre. Un mal qui dure puisque l’équipe de Leonardo Jardim n’a guère remporté qu’un match sur ses 14 dernières sorties en championnat (5 nuls, 8 défaites).