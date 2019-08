L'OL encore battu

A l’heure d’affronter un troisième club anglais de suite, après Arsenal (victoire de l’OL, 2-1) et Liverpool (défaite, 1-3), Lyon était opposé ce samedi à Bournemouth. Face au 14e de la dernière saison de Premier League, les hommes de Sylvinho pouvaient espérer finir leur série de matches préparatoires sur une note positive. Mais une fois de plus, les Gones ont pêché physiquement et n’ont pu échapper à un quatrième revers en cinq oppositions amicales.

Certes, les rencontres disputées lors de ce mois de juillet étaient là pour permettre au nouveau coach de tester son équipe. Mais à moins d’une semaine de la reprise du championnat, les lacunes affichées ce samedi par les Lyonnais ne sont pas faites pour rassurer. Avec une équipe probablement proche de celle que Sylvinho alignera cette saison, l’OL n’a pas convaincu face aux Cherries, encaissant deux buts lors des vingt premières minutes (10e et 19e), et un dernier sur une grossière erreur de relance de Joachim Andersen (73e). Abandonné par sa défense, et notamment par un Rafael catastrophique, Anthony Lopes a de son côté réalisé de nombreux arrêts.

Lopes, seul à surnager

Mais comme souvent dans ces cas-là, lorsque le gardien brille, c’est parce que son équipe ne touche pas la balle. Sans vitesse et sans grande inspiration au milieu, mangés et dépassés à l’arrière, les Lyonnais n’ont su cadrer qu’à trois reprises, sans parvenir à trouver la faille. Le 4-2-3-1 mis en place par le successeur de Bruno Genesio, avec un Memphis Depay sensé distribuer et organiser le jeu de son équipe, n’a pas fonctionné.

Entre un schéma tactique défaillant et un physique encore loin d’être au niveau, le chantier semble encore en plein travaux pour Sylvinho, qui n’a visiblement toujours pas trouvé la bonne formule. Le remodelage de l’OL devra cependant rapidement trouver sa forme la plus aboutie, et ce le plus vite possible puisque les troupes du président Aulas affrontent l’AS Monaco dès vendredi, à l’occasion du match d’ouverture de la saison 2019/20 de Ligue 1.