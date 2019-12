Lille réussit la passe de trois contre Brest et monte sur le podium / L1 (J17)

Le debrief

Brest s’est fait hara-kiri. Victime d’une blessure musculaire en début de match, Jean-Charles Castelletto a vite donné le sentiment de ne pas pouvoir continuer et s’est mis à terre pour se faire soigner. Mais il a hésité à rester sur le terrain, ce qui a provoqué une tergiversation sur son remplacement par Denys Bain, qui a du temps à se préparer. En attendant, Cristian Battocchio a pallié son absence en défense centrale. Un choix étonnant qui s’est payé cash, les Brestois concédant le seul but du match dans cette courte période en infériorité numérique.

Gautier LARSONNEUR (8)

Renato SANCHES (7)

Mathias AUTRET (3)

LILLE - BREST : 1-0

Lille

Brest

Ce n’est pas encore le retour du LOSC flamboyant de la saison dernière. Mais Lille a retrouvé la formule pour enchaîner les succès. Le club nordiste a décroché vendredi sa troisième victoire de rang en championnat, ce qui ne lui était plus arrivé depuis début 2019, en venant à bout de Brest (1-0). Un troisième succès consécutif sur le même score qui propulse les Dogues sur le podium de L1, dont ils occupent la 3eme place, à trois petits points de l’OM. Trois jours après leur démonstration contre Strasbourg (5-0), les Bretons sont eux retombés dans leurs travers en déplacement, où ils n’ont pris que cinq points en huit matchs à l’extérieur depuis le début de la saison.Plus d’infos à venir…R.Sanches trouve Ikoné dans la surface brestoise. L’ancien Parisien s’emmène bien le ballon sur son contrôle et déborde ensuite Duverne. Du bout du pied gauche, il centre en retrait pour Osimhen, qui devance Battocchio pour conclure à bout portant en frappant du droit en pivot.Gautier Larsonneur y est pour beaucoup si Brest a pu croire jusqu’au bout en sa chance de prendre un point. S’il a parfois manqué de sérénité au pied, le gardien breton s’est révélé impérial sur sa ligne. Le promu concédant 10 tirs cadrés, l’international Espoirs a enchaîné les parades, dont certaines spectaculaires, pour éviter à son équipe de sombrer. Laissé à l’abandon en fin de match sur l’action du penalty, qu’il a concédé avant de stopper la tentative de J.Bamba.Renato Sanches poursuit sa montée en puissance. Encore aligné sur le côté droit de l’attaque lilloise, il y a fait d’énormes différences balle au pied. A l’origine de l’ouverture du score, il a attiré les ballons (meilleur total pour un joueur offensif) et aurait pu terminer avec au moins une passe décisive si l’un de ses nombreux centres distillés avait trouvé preneur. Pas loin de marquer aussi en deux occasions.Un match à oublier pour Mathias Autret. Relancé par Dall’Oglio après avoir regardé du banc la démonstration contre Strasbourg dans la semaine (5-0), le capitaine brestois n’a pas franchement marqué des points. Seulement 62% de passes réussies, 9 ballons perdus et une influence minimale dans le jeu : il n’a pas pesé à la hauteur de ce qui était attendu de lui.Temps froid - Pelouse bonne: M.Wattellier (: Osimhen (17eme) pour Lille: Larsonneur (92eme) pour Brest: AucuneMaignan () - Celik (), J.Fonte (cap) (), Gabriel (), Bradaric () - R.Sanches () puis L.Araujo (80eme), Xeka () puis Bo.Soumaré (76eme), André (), J.Bamba () - Ikoné () puis Yazici (87eme), Osimhen (: L.Jardim (g), Djalo, Pied, L.Rémy: C.GaltierLarsonneur () - Faussurier (), Castelletto () puis Bain (17eme /), Duverne (), Baal () - Lasne () puis Grandsir (78eme), Battocchio (), Belkebla () - Autret (cap) () puis Charbonnier (65eme), A.Mendy (), Cardona (: D.Léon (g), Perraud, Belaud, Magnetti: O.Dall’Oglio