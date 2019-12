On jouait la 19e minute du 8eme de finale de la Coupe de la Ligue, opposant Monaco à Lille, quand Victor Osimhen, l’avant-centre des Dogues, s’est étendu sur la pelouse, en se plaignant d’un malaise. Le Nigérian venait pourtant tout juste d’ouvrir la marque en faveur de son équipe d’un tir limpide qui a trompé Danijel Subasic. Il a été immédiatement remplacé par Loïc Rémy.



En quittant le terrain, Osimhen arrivait à peine de marcher. Il semblait souffrait de maux de tête et de troubles de vision. Son état semblait susciter quelques inquiétudes auprès du staff lillois, et en particulier Christophe Galtier. Le LOSC n’a pas encore communiqué à propos de son joueur. Des nouvelles pourraient être données dans la soirée, voire mercredi matin après que le buteur de la formation nordiste ait été examiné par les médecins.