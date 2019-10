Lille en pleine confiance

Ce nouveau Losc de Christophe Galtier est séduisant. Après plusieurs piteuses prestations en Ligue 1, l’entraîneur lillois avait décidé de remanier son équipe "de manière importante", en passant dans un système en 3-4-2-1, lors de la venue de Valence (1-1), mercredi en Ligue des champions. Les Dogues avaient montré de l'allant face aux Chés sans réussir à concrétiser leurs occasions. Ils ont cette fois-ci fait parler la poudre face à Bordeaux, en l'emportant sur le score de 3-0, samedi après-midi, au Stade Pierre-Mauroy.

Le pressing intense des Lillois, de la part du trio offensif Yusuf Yazici-Victor Osimhen-Jonathan Ikoné ainsi que des latéraux Zeki Çelik et Reinildo, a complètement fait déjouer les Girondins. Une mauvaise passe en retrait de Youssef Aït Bennasser offrait l’ouverture du score à Benjamin André, auteur d’une frappe bien placée de 20 mètres (22e). Incapables de ressortir la balle et maladroits techniquement, à l’image de Nicolas De Préville et Hwang Ui-Jo, les Bordelais rentraient aux vestiaires sans avoir tiré au but…

La formation de Paulo Sousa a fait preuve de plus d’application en début de seconde période, mais ce fut insuffisant. Dans la foulée d’un moment de flottement causé par la sortie sur blessure de Victor Osimhen (58e), Zeki Çelik était accroché dans la surface par Laurent Koscileny et Yusuf Yazici transformait le penalty (62e). Le meneur de jeu turc, épatant ballon au pied, était même passeur décisif pour Loïc Rémy, qui inscrivait le 3e but lillois dans le temps additionnel (91e). Le Losc devra se montrer aussi dangereux dans une semaine contre un vrai concurrent: l’OM.