Lille a battu Dijon ce dimanche dans le cadre de la 27e journée de L1. Les Dogues, en panne d’inspiration, se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but contre son camp du malheureux Lautoa (72e). Suffisant néanmoins pour conforter leur deuxième place au classement, avec provisoirement huit points d’avance sur l’OL, troisième et hôte de Toulouse ce jour.