Lille a tout ce qui brille

Victor Osimhen

Boubakary Soumaré et Gabriel

Les autres



🇫🇷➡️🇬🇧 Le directif sportif du LOSC prêt à filer à l'anglaise ?https://t.co/mjJW0CdDSd

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 19, 2020

La nouvelle star lilloise suscite les convoitises. S'il a pu être estimé à 30 millions d'euros, c'est bien un montant dequi a été agité ces dernières semaines, en parlant de Liverpool ou du Real Madrid. C'est bien sûr de ce type de proposition que veut parler le président Gérard Lopez, sur le site du club il y a une dizaine de jours : « La seule surprise pourrait éventuellement venir d’une offre tellement importante que ni le club, ni le joueur concerné ne seraient en mesure de décliner. » « Si je le mérite, c'est Lille qui le mérite aussi, répond l'attaquant nigérian de 21 ans. C'est une belle reconnaissance, mais je suis loyal envers le LOSC, c'est à eux de décider si je peux partir ou non. »C'est la deuxième révélation de la saison du côté des Dogues. Siest plutôt estimé aux alentours des 20 millions d'euros, le LOSC a placé la barre, d'après les informations de La Voix du Nord le mois dernier. « Ce n'est pas l'heure de partir », vient de rassurer le milieu défensif de 20 ans (pour L'Equipe). Et puis il y a, le troisième joueur lillois - avec Osimhen et Soumaré - à avoir fait la une de Marca le 3 janvier pour un intérêt global du Real Madrid. Le défenseur brésilien, à peine plus âgé que ses camarades (22 ans), est estimé àLe temps joue pour Lille, qui peut donc se permettre de lâcher un (ou plusieurs) de ses cadres uniquement en cas d'offre(s) démesurée(s). Parmi les piliers de la deuxième place de la saison dernière,reste sans doute la plus grosse valeur marchande, aux alentours desousont plutôt vers les, comme le ressuscité. Mais pour tous ceux-là, dont Maignan est le doyen à... 24 ans, il n'est a priori même pas question d'une possibilité d'offre cet hiver. Enfin,est d'ores et déjà en route pour un prêt au Brésil (Flamengo).