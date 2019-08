Ligue 1 : Saint-Etienne peut-il faire encore mieux ?

Le Mercato est très souvent une affaire de gros sous. Mais pas toujours. Dans le Forez, on a bien révisé sa leçon et à l’heure de reprendre le championnat, l’ASSE peut se targuer d’avoir réussi son été. Du moins sur le papier. Vendre William Saliba contre 30 M€ avant de le récupérer pour un an en prêt était déjà une sacré affaire. Mais céder Rémy Cabella à Krasnodar contre 12 M€ pour faire venir dans la foulée Ryad Boudebouz pour un tiers de cette somme révèle un sacré sens des affaire de la direction stéphanoise. C’est bien simple, au moment de faire les comptes, un constat s’impose : hormis le PSG, hors catégorie sur le marché des transferts de l’hexagone, Saint-Etienne est peut-être l’écurie de Ligue 1 à avoir le mieux géré son Mercato.

Quatrième l’an passé, une place que le club n’avait plus occupé depuis 5 ans, l’AS Saint-Etienne entend jouer une nouvelle fois les trouble-fêtes derrière le trio Paris-Lille-Lyon. Et pourquoi pas venir déloger du podium l’OL et le LOSC et décrocher un Top 3 qui ramènerait enfin les Verts en Ligue des Champions, presque 40 ans après leur dernière apparition dans la cour des grands d’Europe (1981-1982).

Car Saliba et Boudebouz ne sont pas les seuls bons coups opérés par Saint-Etienne cet été. Les signatures de Denis Bouanga (Nîmes), de Miguel Trauco (Flamengo) de Zaydou Youssouf (Bordeaux) et de Jean-Eudes Aholou (AS Monaco) offrent de belles perspectives au nouveau coach Ghislain Printant. L’ancien entraîneur de Bastia, assistant de Jean-Louis Gasset sur le banc la saison passée, a pris les rênes de l’équipe première en juillet. L’objectif : poursuivre la dynamique mise en place par son prédécesseur et assurer la continuité d’un groupe qui en a surpris plus d’un ces derniers mois. Avec un groupe plus complet et étoffé mais toujours sans véritable avant-centre d’envergure, les Verts seront-ils capables d’hausser encore leur niveau sur le prochain exercice ?

Arrivées : Denis Bouanga (Nîmes Olympique), Ryad Boudebouz (Real Betis), Miguel Trauco (Flamengo), Zaydou Youssouf (Bordeaux), Sergi Palencia (FC Barcelone), Alpha Sissoko (Clermont), Harold Moukoudi (Le Havre), Jean-Eudes Aholou (Monaco)

Départs : Rémy Cabella (FK Krasnodar), Habid Maïga (FC Metz), Jorginho (Ludogorets), Oussama Tannane (p. Vitesse Arnhem), Pierre-Yves Polomat (Genclerbirligi), Neven Subotic (Union Berlin), Makhtar Gueye (p. Nancy)

30 - Bonus compris, la somme obtenue en millions d'euros par Saint-Etienne pour le transfert de William Saliba à ArsenaL. Une vente record pour le club du Forez.

Retour à la case Ligue 1 pour Ryad Boudebouz. Deux ans après son départ de Montpellier par la grande porte, le talentueux meneur de jeu revient du côté du Chaudron. L’ex-milieu offensif de Sochaux et Bastia sort de deux années contrastées en Espagne, au Betis d’abord pendant un an et demi puis en prêt au Celta Vigo ces six derniers mois.

Des expériences mitigées où le joueur de 29 ans n’a jamais été un titulaire indiscutable, en dépit de prestations souvent encourageantes. A Geoffroy-Guichard, Boudebouz va retrouver celui qui fut son coach en Corse, Ghislain Printant. Un point positif pour le gaucher algérien qui devrait s’épanouir en position de numéro 10 dans le 4-2-3-1 des Verts en soutien d'une autre ancienne connaissance du temps de Bastia, Wahbi Khazri.

Un an de rab. Avant de s’envoler vers Londres et poursuivre sa carrière sous le maillot d’Arsenal, William Saliba s’apprête à entamer une seconde et dernière saison avec l’ASSE, son club formateur. Le jeune défenseur, après 19 matchs avec les Verts toutes compétitions confondues, va s’aguerrir encore une saison au plus haut niveau avec l’ASSE.

L’occasion pour le natif de Bondy (il a été entraîné par le père de Kylian Mbappé) de confirmer les très belles dispositions entrevues l’an passé dans l’axe central stéphanois. A 18 ans, l’international U20 va forcément évoluer avec un peu plus de pression sur les épaules maintenant que son transfert est acté. Un bon test pour lui avant d’effectuer le grand saut vers l’Angleterre et les Gunners.

« La volonté du club (est) de former l’effectif le plus riche possible pour être compétitif dans les quatre compétitions : Ligue 1, Europa League, Coupe de la Ligue et Coupe de France. » Après l’arrivé en prêt de Jean-Eudes Aholou, la huitième recrue estival des Verts, Roland Romeyer, président du directoire de l’ASSE, n’a pas caché son ambition de voir son équipe jouer sur tous les tableaux.