Ligue 1 : Rupture des ligaments pour Memphis et Reine-Adelaïde !

L’Olympique Lyonnais déplore les graves blessures de @Memphis et @jreineadelaide victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit ⤵https://t.co/wO8VYDk4tx

— Olympique Lyonnais (@OL) December 15, 2019

La journée noire se poursuit donc pour l’Olympique Lyonnais. Quelques heures après la défaite face à Rennes (0-1) au Groupama Stadium et après une nouvelle défiance des Bad Gones envers Marcelo, le club lyonnais a fait le point sur les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay. Le Bleuet est sorti à la 20eme minute quand le capitaine néerlandais n’est pas revenu des vestiaires.« L’Olympique Lyonnais déplore les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit, lors du match OL - Rennes comptant pour la 18ème journée de Ligue 1 », peut-on lire sur le communiqué médical du club.Un coup dur pour deux des meilleurs joueurs lyonnais depuis le début de la saison. Pour Memphis Depay, l’Euro 2020 avec les Pays-Bas est lui aussi fortement compromis. Après Léo Dubois et Youssouf Koné, la liste des blessés de longue durée s’allonge donc entre Rhône et Saône…