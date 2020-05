Ligue 1 : Retour à l'entraînement mercredi pour le Stade Rennais

Comme plusieurs autres clubs de l'Hexagone, le Stade Rennais va reprendre le football. Le club breton a indiqué dans un communiqué que ses joueurs avaient rendez-vous au centre d'entraînement dès ce mercredi pour un programme de reprise très spécifique. "Après deux mois de confinement, et donc de travail adapté à la maison, les Rouge et Noir retrouveront le centre d'entraînement Henri Guérin ce mercredi", est-il indiqué le site officiel des Rouge et Noir.

Rennes, une reprise liée à "une gestion médicale"

Rufin Boumpoutou, médecin du groupe professionnel, a ensuite détaillé le programme très précis qui a été planifié pour le groupe pro. "Cette reprise est d’abord liée à une gestion médicale. La période d’inactivité a été très longue et cela représente un risque assez élevé de blessure pour la prochaine saison. Pour gérer ce risque, il est important de pouvoir proposer une sollicitation musculo-tendineuse pour les membres inférieurs assez régulièrement. C’est pour cela que les joueurs s’entraîneront au club pendant deux semaines et demie. Il y a aussi une raison psychologique".







"La période de confinement a été longue pour des personnes qui vivent quasiment toute l’année en groupe, a poursuivi le médecin. La période a été également riche en événements, doutes, incompréhensions etc. Il paraissait important de mettre en place quelque chose où les personnes puissent se retrouver en respectant la distanciation et les mesures barrières autour d’une même activité et de reprendre l'espoir sur la possibilité de retrouver la pratique normale du football dans un avenir proche".