Ligue 1 : Olivier Pickeu a l’embarras du choix

Limogé de son poste manager général du SCO d’Angers, le 10 avril dernier, Olivier Pickeu ne devrait pas attendre très longtemps avant de retrouver un nouveau poste dans un club de Ligue 1. Selon les informations du quotidien Ouest-France, l’ancien joueur du TFC serait suivi par l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, qui tous les deux, souhaiteraient recruter un « directeur du football » pour la saison prochaine.

Basile Boli connaît bien Pickeu

Toujours selon les informations du quotidien régional, l’Olympique de Marseille, toujours à la recherche du successeur d’Andoni Zubizarreta, qui a quitté ses fonctions de directeur sportif du club phocéen le 14 mai dernier, montrerait un intérêt appuyé pour Olivier Pickeu. Les premiers contacts auraient déjà eu lieu, facilités par la connexion nouée via Basile Boli, que Pickeu connaît de longue date. L’Équipe révèle que l’ancien manager général d’Angers compte aussi des partisans à l'AS Monaco, notamment grâce à sa maîtrise du trading de joueurs. Même si certaines interrogations demeurent à la suite de son départ brutal du SCO pour « fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club ».