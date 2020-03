Ligue 1 : Nîmes, Brest, Metz... Le bilan après 28 journées

Depuis vendredi, la Ligue 1 est officiellement à l'arrêt « jusqu'à nouvel ordre. » Si les différents acteurs imaginent et espèrent bien aller au bout des 38 journées initialement prévues, la réalité sera peut-être bien différente avec plusieurs solutions envisagées (classement gelé ? saison blanche ?). Pour l'heure, après 28 matchs disputés, le grand perdant se nomme depuis bien longtemps Toulouse.

Avec 13 points au compteur et aucune victoire depuis le 19 octobre dernier, les coéquipiers de Max-Alain Gradel se dirigeaient vers la relégation en Ligue 2. En effet, le TFC comptait notamment dix longueurs de retard sur Amiens (19eme), dans une situation délicate malgré des nuls prometteurs à Lyon (0-0) et Marseille (2-2) ou encore contre le Paris Saint-Germain (4-4).

Nîmes, le grand perdant ?

En cas de classement gelé, mais pas de saison blanche, Nîmes pourrait être le grand perdant de cette saison. Mal en point en championnat, les Crocos vont cependant bien mieux depuis 2020 et ont notamment pris 15 points sur les dix derniers matchs. Actuellement 18eme, le NO serait barragiste alors que la dynamique du moment pouvait leur laisser envisager un tout autre scénario en fin de saison.

A l'inverse, Dijon et Saint-Etienne pourraient, eux, enfin respirer. Respectivement 16eme et 17eme avec 30 points, soit seulement trois de plus que leur concurrent direct, les deux formations avaient du souci à se faire pour les prochaines semaines vu les difficultés rencontrées dernièrement.

Brest et Metz, la réussite des promus

Avec Nîmes, Amiens et Toulouse relégables, si le classement en restait là, les deux promus, à savoir Brest et Metz, seraient donc maintenus en Ligue 1. Actuellement 14eme et 15eme avec 34 points, les deux clubs comptaient une avance assez confortable sur la zone rouge, grâce à des prestations plutôt régulières depuis le début de la saison.

Enfin, Strasbourg (11eme), Bordeaux (12eme) et Nantes (13eme) semblaient pour leur part bien loin d'être inquiétés par la relégation et également plus dans la course pour une possible qualification pour la Ligue Europa. Dimanche, un second bilan reviendra sur le haut de tableau de la Ligue 1.