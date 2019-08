Ligue 1 : Nantes, quel chantier !

A l’heure de la reprise, Nantes a mal à la tête. Comme pour une gueule de bois lancinante, il serait de bon ton de boire beaucoup d’eau et d’avaler un comprimé d’aspirine. Sauf que dans la situation des Canaris, ce type de rustine risque de ne pas suffire. Tout l’été, la situation de « Coach Vahid » a posé question du côté de la Beaujoire. Le sulfureux entraîneur franco-bosnien n’a pas caché son mécontentement devant le Mercato orchestré par son président Waldemar Kita et cette semaine, la nouvelle est tombée : divorce prononcé entre le technicien de 67 ans et le FCN. On a connu meilleure préparation avant de reprendre le chemin du championnat et de se déplacer à Lille dimanche.

Pourtant, le marché des transferts avaient plutôt bien démarré pour les Nantais, avec le rapide recrutement en prêt d’Alban Lafont (voir plus bas). Après le gardien tricolore, ce sont les signatures du défenseur Molla Wagué (Udinese) et du milieu Medhi Abeid (Dijon) qui sont venus renforcer l’effectif canari, délesté entre temps des départs notables de Diego Carlos (Séville FC), vendu pour 15 M€ (record du club), et de Ciprian Tatarusanu (OL). En attendant celui du capitaine Valentin Rongier ?

Avec un nouveau logo sur son maillot, le FC Nantes va tenter de s’éviter le même début d’exercice pénible que l’an passé. A l’époque, Vahid Halilhodzic avait débarqué sur les bords en Loire-Atlantique pour jouer les pompiers de service et prendre la suite du Portugais Miguel Cardoso. Cette saison, c’est avant même la première journée que Nantes change de coach et devrait promouvoir Stéphane Ziani à la tête de l’équipe. A Nantes, l’anticipation est une vertu.

Arrivées : Marcus Coco (EA Guingamp), Alban Lafont (Fiorentina), Molla Wagué (Udinese), Abou Ba (Nancy), Dennis Appiah (Udinese), Mehdi Abeid (Dijon), Denis Petric (EA Guingamp)

Départs : Diego Carlos (Séville FC), Ciprian Tatarusanu (OL), Koffi Djidji (Torino), Anthony Limbombe (Standard Liège), Maxime Dupé (Clermont)

13 - Avec le départ de Vahid Halilhodzic, c’est un 13ème technicien qui quitte le club depuis la prise de pouvoir de Waldemar Kita, en 12 ans de présidence.

Alban Lafont, épisode II. C’est en quelque sorte comment l’on pourrait nommer le retour du portier français dans l’Hexagone. Après une saison pleine de promesse du côté de la Fiorentina (34 matchs) mais barré par le retour au club du Polonais Bartlomiej Dragowski, le gardien formé au TFC revient en Ligue 1 avec l’envie de poursuivre sa progression. La Viola l’a cédé pour deux ans en prêt aux Canaris (avec une option d’achat de 7 M€), qui se frottent les mains de cette potentielle bonne affaire.

A 20 ans, Lafont va-t-il confirmer son statut de gardien ultra-prometteur ? Son comeback en L1 est en tout cas une bonne nouvelle pour le natif de Ouagadougou (Burkina Faso). Dans un championnat qu’il connait très bien et une équipe de milieu de tableau, le longiligne portier (1m93), avec forcément l'Equipe de France dans un coin de la tête, aura l’occasion de se mettre en évidence dans une équipe qui a souvent compté sur les exploits de Tatarusanu la saison passée. La Beaujoire attendra la même chose de lui dans les mois à venir.

Très en vue lors des rencontres de pré-saison, Imran Louza a clairement une carte à jouer dans la rotation du FC Nantes, surtout en cas de vente de Valentin Rongier. Le jeune milieu relayeur (20 ans), international U20, est le dernier produit phare sortie du centre de formation des Canaris. Titularisé lors de la 38ème journée en mai dernier, pour sa première apparition dans l’élite, Lourza, arrivé à l’âge de 7 ans au club, a prolongé de trois ans avec Nantes cet été. La suite logique d’une carrière qui ne demande qu’à décoller.

« Je prolonge ici parce que c'est mon club de cœur. C'est une suite logique à mon parcours et je suis très heureux de poursuivre l'aventure. » Capitaine en équipes de jeune, Irman Lourza a gravi une à une les marches de la Jonelière pour aujourd’hui être un élément à part entière du groupe professionnel. Véritable numéro 8 dans l’entrejeu, sa qualité de passe, sa vision de jeu et son intelligence sur le terrain étaient louées par ses précédents formateurs. Dans un très beau portrait publié dans Ouest-France en novembre 2018, le milieu de terrain laissait déjà transpirer une grande maturité. Presque deux ans plus tard, rien n’a changé. Le Canari a simplement fait son nid.

« Qu’est-ce qui vous fait penser que Vahid Halilhodzic ne sera pas sur le banc lors de la première journée ? » Le 1er juillet, Franck Kita, directeur général délégué du FCN, s’agaçait des rumeurs de départ de son entraîneur…