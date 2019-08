Ligue 1 : Monaco, un simple accident ?

Champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2017, l’AS Monaco a frôlé la relégation en mai dernier. A deux points de la place de barragiste et trois d’une descente directe : on peut dire que les Monégasques se sont fait peur. Abonné au podium depuis sa remontée en 2012 (5 fois de suite parmi les 3 premiers), le club de la Principauté n’était plus habitué à vivre de telles déconvenues.

De quoi créer du remue-ménage. L’ASM a en effet connu pas mal de mouvements en interne avec le départ notamment du vice-président Vadim Vasilyev. Trois mois seulement après avoir été limogé, Leonardo Jardim a lui été rappelé pour jouer les pompiers de service après le flop Henry.

Pour tenter de redresser la barre, les dirigeants monégasques avaient recruté à foison lors du mercato hivernal (Fabregas, Ballo-Touré, Gelson Martins notamment). Monaco se retrouve maintenant, et comme souvent, avec un effectif pléthorique et un nombre incalculable de joueurs sous contrat.

Pour autant, Leonardo Jardim a encore des besoins pour compléter son équipe type, entourée de beaucoup d’incertitudes. Certains joueurs sont sur le départ comme Falcao, Sidibé, Rony Lopes ou encore Keita Baldé, pour ne citer qu’eux. Dans le même temps, les arrivées de Soumaoro et Andre Silva sont tombés à l’eau au dernier moment. Résultat, mis à part Benjamin Lecomte, Monaco ne s’est pas renforcé et cherche toujours un milieu de terrain et un attaquant.

A voir donc si l’équipe sera prête et complète pour la reprise de la Ligue 1 le 9 août prochain face à Lyon. Après un départ catastrophique la saison dernière (1 seule victoire lors des 13 premières journées, 8 défaites et 4 nuls), les Monégasques espèrent ne pas revivre le même cauchemar.

Arrivées : Benjamin Lecomte (Montpellier), Gelson Martins (Atletico Madrid)

Départs : Youri Tielemans (Leicester), Paul Nardi (Lorient), Ronaël Pierre-Gabriel (Mayence), Ibrahima Diallo (Brest), Khéphren Thuram (Nice), Andrea Raggi (fin de contrat), Samuel Grandsir (prêté à Brest), Antonio Barreca (prêté au Genoa), Kevin N'Doram (prêté à Metz)

44 - La différence de points entre les deux dernières saisons de l’AS Monaco. Dauphin du PSG en 2018, le club de la Principauté avait terminé avec 80 unités. Contre seulement 36 petits points et une triste 17ème place la saison dernière.

Aleksandr Golovin est une énigme. Etincelant avec le CSKA Moscou avec qui il a débuté très jeune, le milieu de terrain était annoncé comme un crack. Un engouement confirmé avec sa très bonne Coupe du Monde réalisée à domicile avec la Russie. Convoité à l’époque par plusieurs gros clubs dont la Juventus, c’est finalement Monaco qui avait raflé la mise l’été dernier, contre un chèque de 30 millions d’euros. Mais depuis, on ne peut pas dire que le joueur, au talent indéniable, ait particulièrement brillé.

Moins appliqué et décisif qu’il pouvait l’être avec le CSKA, Golovin a terminé la saison avec 4 buts et 4 passes décisives en 35 rencontres, toutes compétitions confondues. Pour sa défense, on ne peut pas dire que le Russe soit arrivé dans les meilleures conditions sur le Rocher. Emoussé après le Mondial, il a vu sa préparation tronquée. Gêné par une blessure à la cheville, le néo-monégasque a peiné à trouver du rythme lors de la première partie de saison. Le tout, dans une équipe en grande difficulté. Pas l’idéal, on lui accorde, pour s’acclimater à un nouveau championnat. Lors du retour de Leonardo Jardim, Golovin s’était montré un peu plus à son aise sans pour autant totalement convaincre. Après une saison à oublier, le voilà dans l’obligation de montrer un meilleur visage. A lui de mettre (enfin) à profit sa technique et sa vista pour animer cette équipe monégasque.

C’est un surdoué. Pietro Pellegri a battu tous les records de précocité à ses débuts en Serie A avec le Genoa. De quoi taper dans l’œil des plus grandes écuries européennes. Finalement, le jeune italien sera recruté près de 25 millions d’euros par l’AS Monaco en janvier 2018, alors qu’il n’avait pas encore fêté ses 17 ans. Mais l’ascension fulgurante s’arrête là.

Depuis son arrivée sur le Rocher, l’attaquant n’est apparu qu’à 6 reprises en Ligue 1. Enfin, il a surtout disputé des bribes de matchs (4 minutes contre Dijon et Marseille, 8 contre Caen, 10 contre l’ASSE). L’international espoir transalpin parvient tout de même à signer son premier but en Ligue 1 face à Bordeaux, lors de la 3ème journée du dernier exercice. Et puis, plus rien. La faute à de (trop) nombreuses blessures. C’est simple, Pellegri a passé quasiment toute la saison à l’infirmerie. De quoi décourager les supporters monégasques, déjà refroidis par le cas Geubbels, recruté 20 millions d’euros à seulement 16 ans et déjà 5 blessures (et longues absences) au compteur.

Remis sur pied cet été, Pellegri poursuit sa préparation en marge du groupe. Il devrait bientôt pouvoir retrouver l’entrainement collectif. L’Italien espère que ce sera enfin la bonne saison et qu’il pourra pleinement s’exprimer. L’occasion de confirmer les qualités que l’on avait entre-aperçues lors de ses 9 matchs en Serie A.

« La dimension de l’AS Monaco, c’est quelque chose. C’est une grande étape dans ma carrière. Si je réalise une belle saison, ça peut aussi continuer à m’ouvrir les portes de la sélection. C’est le Graal, vraiment. » Benjamin Lecomte, seule recrue monégasque pour le moment. Le gardien, qui arrive de Montpellier, a été recruté pour environ 15 millions d’euros.