Puisque les Lyonnais n'aiment que les gros matches, apparemment, il n'y a rien d'étonnant à voir les Gones sombrer sur le terrain du 17e de Ligue 1. Surtout quand le mal classé en question est une AS Monaco renforcée par le mercato hivernal, en plein renouveau. Cinq jours après avoir tenu tête au FC Barcelone (0-0), l'OL, rapidement mené au score, s'est donc incliné au stade Louis-II ce dimanche soir (2-0), et rate l'occasion de revenir à deux points du deuxième, Lille. Et c'est à l'inverse Saint-Etienne qui revient mettre la pression à trois longueurs, alors que l'OM et Reims ne sont pas largués.

Toujours privé de son capitaine, Nabil Fekir, blessé après avoir été suspendu mardi soir, Bruno Genesio avait choisi de laisser Ferland Mendy et Memphis Depay sur le banc au coup d'envoi. Il a rapidement dû les faire rentrer, car Marçal et Martin Terrier se sont blessés à leur retour. Constat terrible: à la 40e minute, l'OL comptait deux joueurs de plus à l'infirmerie, deux buts de retard au tableau d'affichage... et n'avait pas tenté la moindre frappe au but. C'est dire si les Rhodaniens sont passés à côté de leur sujet, surtout qu'en seconde période, Memphis Depay, qui n'a plus marqué depuis début novembre, a manqué le penalty obtenu par Moussa Dembélé, qui aurait pu relancer le suspense (71e). Mais il serait injuste d'accabler uniquement le Néerlandais, il n'est pas le seul à avoir évolué loin de son meilleur niveau (Dubois, Marcelo, Aouar, Ndombele...).

Mais parlons un peu de cette équipe monégasque. Pour la deuxième semaine de suite, Leonardo Jardim alignait le même onze de départ, un 4-2-3-1 avec Adrien Silva et Fabregas dans l'entrejeu, Golovin en n°10, Falcao en pointe, et surtout Gelson Martins et Rony Lopes pour animer les ailes. Les deux Portugais ont encore flambé, avec l'ouverture du score de Gelson Martins, le joueur prêté par l'Atlético, d'une belle frappe (1-0, 18e). Et c'est donc Rony Lopes, qui n'est pas une recrue hivernale mais qui a beaucoup manqué à son équipe durant la première partie de saison, qui a doublé la mise d'un raid solitaire après une perte de balle de Dubois (2-0, 27e). Qu'importe si Falcao n'a pas réussi à alourdir le score (57e, 87e), cet ASM version 2019 a de sérieux arguments à faire valoir, et ne restera pas longtemps dans le bas de tableau à ferrailler avec Caen, Toulouse ou encore Guingamp...