La suspension de la saison de Ligue 1 a suscité beaucoup de polémiques depuis qu’elle a été annoncée le 30 avril dernier. Et ce n’est pas prêt de de se tasser l’information qui a été divulguée mercredi par Le Parisien et selon laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, aurait conversé avec Jacques-Henri Eyraud juste avant que le gouvernement ne tranche sur la question. Rien ne prouve que le chef d’État aurait poussé pour une décision différente auprès de son gouvernement sans cette entrevue avec le président de l’OM. Toutefois, le fait qu’il ait discuté avec un seul président de club, et qui plus est celui d’une équipe dont est supporter, a de quoi faire jaser.

L’OM était le premier bénéficiaire de l’arrêt de la Ligue 1

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, et Noël Le Graët, le président de la fédération, ont également été consultés par Macron. Mais, ces deux-là n’avaient pas d’intérêts propres par rapport à la question de l’arrêt du championnat. On ne peut assurément pas en dire autant d’Eyraud.

Ce dernier avait tout à gagner si le championnat n’allait au bout, puisque cela garantissait une place en Ligue des Champions la saison prochaine et la manne financière qui va avec (127 millions d’euros). En outre, cela évitait un retard pour le redémarrage de l’exercice à venir (2019/2020) et qui aurait été préjudiciable sur le plan économique dans la mesure où cela retardait les premiers versements du nouveau diffuseur Mediapro. Reste à prouver la relation de la cause à effet entre le coup de fil passé par le président et le verdict qui a été choisi. Il n’est pas certain que quiconque y parvienne.