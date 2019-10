L’OM a de nouveau souffert, dimanche contre Strasbourg, mais a enfin retrouvé le goût de la victoire, dimanche soir au Stade Vélodrome, en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Après 4 matches sans victoire, dont une défaite à Amiens (3-1) avant la trêve internationale, la formation d’André Villas-Boas bondit au classement de la Ligue 1, en prenant la 4e place, avec un seul point de moins que Reims, le 3e. La victoire était d'autant plus indispensable que le prochain week-end réserve un Classique contre le PSG, au Parc des Princes !

Un but de Boubacar Kamara dès l’entame de la partie (3e), à la suite d’un coup franc excentré, a d'abord mis les Marseillais sur les bons rails. Mais ils n’ont ensuite jamais réussi à se mettre à l’abri, et l'absence de leur meneur de jeu Dimitri Payet, qui purge sa dernière rencontre de suspension, a de nouveau pesé… Si Valentin Rongier (en plaque tournante) et Maxime Lopez (un peu plus haut) étaient omniprésents, Valère Germain et Nemanja Radonjic, sur les ailes, ont fait peu de différences. Un centre de l’ancien Monégasque offrait néanmoins une énorme opportunité à l’ailier serbe, qui trouvait la transversale (55e).

Les Alsaciens, eux, étaient obligés de faire le jeu afin d’espérer revenir au score, mais ils ont fait preuve d’une maladresse technique assez incroyable, mais qui symbolise bien leur place au classement: dernier ! Ludovic Ajorque était introuvable dans la surface de Steve Mandanda, malgré les nombreux centres de Kenny Lala, et Lebo Mothiba et Nuno Da Costa n’ont rien changé à leur entrée. Après avoir longtemps tremblé, l’OM a finalement doublé la mise dans le temps additionnel: Dario Benedetto était fauché et Kevin Strootman transformait le penalty (90e+5). Il faudra faire beaucoup plus pour espérer un résultat à Paris…