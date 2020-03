Ligue 1 : L'étonnante proposition de Rivère

Le président de l’OGC Nice et vice-président du collège des clubs de L1 s'est livré dans un entretien à L'Equipe. Au programme, la traditionnelle interrogation sur la reprise de la Ligue 1. Mais aussi une réflexion sur la prochaine saison. Le cacique azuréen fixerait volontiers une entame du prochain exercice en février 2021. Son inspiration ? La programmation tardive du Mondial 2022 au Qatar.

Le président niçois propose un calendrier inédit

"Bien sûr qu’on souhaite tous finir la saison le plus vite possible, mais si on ne peut pas?. Au-delà de l’année en cours, essayons de donner une cohérence aux trois saisons à venir. En 2022, la Coupe du monde au Qatar se déroule du 21 novembre au 18 décembre. Mon idée a pour objectif de s’adapter à cette compétition décalée, et à l’inconnu d'aujourd’hui. Nous pouvons prendre tout notre temps pour finir la saison actuelle en octobre ou novembre, et on démarre la saison prochaine en février.. En 2022, on fait une petite trêve en août et le même déroulement avec la Coupe du monde dans la foulée." Une programmation inédite qui mérite réflexion...