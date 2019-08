Quinzième en 2018, onzième en 2019, Strasbourg s'apprête à disputer sa troisième saison parmi l'élite. Et à quelques jours de la reprise de la Ligue 1 Conforama, l'optimisme est de mise dans les rangs des supporters alsaciens. Et pour cause. Le RCS sort d'une saison réussie avec en point d'orgue, une Coupe de la Ligue synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. L'été a été placé sous le signe de la stabilité. Le coach Thierry Laurey, en fin de contrat la saison prochaine, est resté aux manettes. Il y a eu très peu de mouvements avec deux arrivés (Jean-Ricner Bellegarde et Alexander Djiku) pour deux départs notables (Gonçalves et Pablo Martinez). L'équipe a su conserver ses cadres et ses joueurs importants à l'instar de Ludovic Ajorque, Jonas Martin ou encore Keny Lala. Tous les voyants sont donc au vert pour vivre une saison paisible et réussie.

Si l'objectif numéro 1 sera bien sûr le maintien puis une place dans le Top 10, le public alsacien ne se contentera pas de ça. Treize ans après sa dernière apparition sur la scène européenne, les coéquipiers de Lamine Koné sont de retour. Le premier tour a été passé dans la difficulté face au Maccabi Haïfa et il faudra désormais écarter la formation bulgare du Lokomotiv Plovdiv pour s'assurer d'une place en Ligue Europa. La mission n'a rien d'impossible pour une formation déjà bien rodée. Thierry Laurey devra composer avec quatre compétitions en cas de qualification. L'enfer des calendriers surchargés : une difficulté supplémentaire à laquelle le coach strasbourgeois devra répondre. Une chose est sûre, Strasbourg pourra compter sur le support inconditionnel de La Meinau. Les 19 200 abonnements ont d'ailleurs tous été écoulés...

Arrivées : Alexander Djiku (Caen), Jean-Ricner Bellegarde (Lens), L.Koné (Sunderland)

Départs : Gonçalves (Caen), Martinez (Nîmes), Salmier (Troyes), Saadi (Cercle Bruges, prêt)

19 200 - Le record d’abonnés de la saison passée a été égalé cette saison. Mieux, le Racing a annoncé avoir vendu tous ses abonnements le 16 juillet dernier, soit un peu moins d’un mois avant la reprise de la Ligue 1. Cet excellent chiffre devrait permettre au club alsacien de compter parmi les cinq meilleurs élèves de Ligue 1 en terme d’abonnés.

Comme pour Strasbourg, Ludovic Ajorque veut confirmer cette saison. Auteur de neuf buts en Ligue 1 la saison dernière pour sa première année parmi l’élite, l’attaquant strasbourgeois s’est révélé être un excellent élément. Athlétique, excellent dans le jeu en remise et plutôt bon finisseur, Ludovic Ajorque a toutes les qualités pour réaliser une très grande saison et s’engager dans un plus grand club en fin de saison prochaine. Strasbourg a d’ailleurs refusé plusieurs offres cet été, dont celle de Francfort, très intéressé par le Réunionnais. Auteur de 14 buts en Ligue 2 il y a deux saisons, Ajorque a réussi son adaptation en Ligue 1 et doit désormais confirmer.

La saison a déjà très bien débuté puisque l’imposant buteur strasbourgeois a scoré deux fois et délivré une passe décisive face au Maccabi Haïfa lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa. A cela, il convient d’ajouter trois buts inscrits en trois matchs de préparation. Thierry Laurey mise beaucoup sur son attaquant et compte l’associer à Lebo Mothiba. Un duo qui pourrait être l’un des tubes de la saison en Ligue 1.

Le Mercato strasbourgeois est plutôt calme. La cellule de recrutement du club s’est attelée à remplacer les joueurs partants en ciblant des profils prometteurs. Parmi eux, on notera l’arrivée de Jean-Ricner Bellegarde en provenance de Lens. L’ailier de 21 ans a réussi une superbe fin de saison avec les « Sang & Or » et a tapé dans l’œil de plusieurs équipes de Ligue 1. C’est finalement le RCS qui a raflé la mise et qui pourra compter sur ce bel espoir en attaque. En match de préparation ou même face au Maccabi Haïfa en Ligue Europa, Bellegarde a été excellent, recevant même une standing ovation lors de sa sortie face au club israélien. Son évolution sera très intéressante à voir pour ses premiers pas en Ligue 1.

« Pour l’instant, on n’en parle pas. A l’heure actuelle, je suis en dehors de ces conditions-là ». Arrivé à la tête du Racing en 2016, Thierry Laurey va entamer sa trois saisons. En fin de saison, l'ancien coach du GFC Ajaccio sera pourtant en fin de contrat. Et pour le moment, cette situation ne semble pas inquiéter l'intéressé ou même le club.