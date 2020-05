Ligue 1 Conforama : Rennes veut continuer à grandir

Troisième lors de l’arrêt de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, le Stade Rennais a décroché le meilleur classement de son histoire. De quoi s’offrir, normalement, une première qualification en Ligue des champions. En attendant d’en avoir la confirmation, alors que Noël Le Graët, le président de la FFF, a communiqué à l’UEFA la liste des clubs qualifiés pour la C1 (PSG, OM et donc Rennes) suite à cet arrêt de la Ligue 1, le club breton s’active en vue ce prochain exercice.



Le souhait de Julien Stephan est, d’abord, de "garder une grande partie du noyau dur qui a fonctionné cette saison. Il faut de la continuité, des automatismes se sont créés. On est d'accord, en interne, pour régénérer l'effectif avec l'arrivée de joueurs forcément complémentaires à ce noyau dur", confie à Ouest-France l’entraîneur rennais, qui veut notamment conserver Faitout Maouassa, les jeunes Yann Gboho et Lucas Da Cunha, et le très demandé Hamari Traoré, quatre joueurs en fin de contrat en 2021.

Quel avenir pour Niang ?



Concernant l’arrière droit malien, suivi, entre autres, par le PSG, Watford, le Bétis Séville et Valladolid, les dirigeants bretons ont relancé les négociations pour le prolonger, d’après L’Equipe. M’Baye Niang, lui est sous contrat jusqu’en 2023. Mais l’attaquant international sénégalais, suivi par l’OM, a reconnu sur Canal+ "des discussions" avec le club phocéen, ajoutant : "C'est un club qui m'intéresse (…) Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir." S’il n’a pas voulu "juger" cette sortie de l’ancien Milanais ("chacun est libre de maîtriser sa communication"), Stephan rappelle le "besoin d'avoir tout le monde complètement intégré dans le projet", et demande "un état d'esprit irréprochable et une identification très forte au club."



Quelle que soit l’issue de ce dossier, le jeune coach (39 ans) travaille main dans la main avec Nicolas Holveck, le successeur d’Olivier Létang à la présidence du club : "On échange énormément, tous les jours, sur différents dossiers." En attendant l’officialisation de l’arrivée d’un troisième homme, Florian Maurice, au poste de directeur sportif. Trois hommes qui vont plancher sur les recrues qui pourraient renforcer l’équipe bretonne. Parmi les joueurs ciblés, on retrouve, d’après Le Progrès, le Stéphanois Denis Bouanga, ainsi que deux prometteurs joueurs ghanéens. RMC affirme ainsi que le défenseur de Valladolid Mohammed Salisu est ciblé, tout comme son compatriote Mohammed Kudus (Nordsjælland), selon France Football.



Les Révélations de la saison - Eduardo Camavinga