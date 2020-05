L’heure était certainement à quelques regrets du côté de Lille, au moment où le classement au ratio à l’issue de la 28eme journée en Ligue 1 a été entériné à cause de la pandémie de coronavirus. Alors, quatrièmes à une longueur de Rennes, sur le podium, et donc de la Ligue des Champions, les Dogues pouvaient légitimement espérer se qualifier une seconde fois d’affilée pour la prestigieuse coupe d’Europe si la saison était allée à son terme.



Au lieu de ça, le LOSC aura tout de même droit à la Ligue Europa l’an prochain au terme d’une saison qui valide la stratégie mise en place par Gérard Lopez depuis sa reprise du club. Un nouvel exercice convainquant pour la bande à Christophe Galtier, bien loin du naufrage vécu il y a deux ans de ça. Cet été devrait donc ressembler aux précédents avec la vente de quelques éléments à forte valeur, des départs qui seront sans doute compensés par l’arrivées de jeunes espoirs.

Gabriel et Soumaré, premiers partants ?



Au rayon des départs, Gabriel Magalhaes et Boubakary Soumaré attirent de (très) gros clubs et devraient logiquement quitter Lille durant l'intersaison à venir. En ce qui concerne Mike Maignan, Zeki Celik, Jonathan Ikoné et Victor Osimhen notamment, le club pourrait s’en séparer suivant les offres reçues cet été. Malheureusement pour les finances lilloises, la crise liée au coronavirus devrait restreindre les investissements durant ce mercato chez certains clubs d'ordinaire habitués aux folies estivales.



Des départs qui permettront aux Dogues d’investir sur de nouveaux jeunes éléments, tel qu’Isaac Lihadji, le prometteur ailier français de 18 ans, tout droit venu du centre de formation de l’Olympique de Marseille. En effet, après avoir été sur le départ récemment, Luis Campos devrait finalement continuer l’aventure avec Lille et continuer d’aider le club à dénicher quelques pépites, comme le Portugais en a le secret depuis quelques années maintenant. Fort de son modèle, le club ne devrait donc pas changer la donne et continuer sur cette voie-là.

