Ligue 1 Conforama : L’énigme Paredes

Douze ! C’est le nombre de titularisations consécutives de Leandro Paredes avec l’Argentine. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain semble être la pierre angulaire de l'entrejeu albiceleste. Lors du dernier match face à l’Allemagne (2-2), Lionel Scaloni a une nouvelle fois montré toute la confiance placée en son joueur. Malgré les changements opérés durant la rencontre, le coach argentin n’a pas souhaité le sortir. Un scénario qui s'est produit à onze reprises sur ses douze dernières titularisations. Positionné dans un rôle de sentinelle, comme au PSG, le milieu de terrain semble avoir posé ses valises au sein de la sélection. En effet, depuis son absence à la Coupe du Monde 2018, et la prise de fonction de Scaloni, l’international argentin a pris part à chaque rassemblement.

« La pièce maîtresse » voilà comment la presse argentine appelle Leandro Paredes. Pour les observateurs argentins, Scaloni verrait en son joueur, le nouveau « Javier Mascherano ». Difficile pour le joueur entraîné par Thomas Tuchel d’assumer un tel rôle et une comparaison lourde à assumer puisque l'ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone reste le joueur le plus capé de l’histoire du football argentin avec 174 sélections. Il faut dire que Paredes ne connaît pas une concurrence folle à son poste. À seulement 25 ans, il fait office de « grand-frère » sur le dernier rassemblement auprès des autres joueurs à son poste : Guido Rodriguez (6 sélections), Rodrigo De Paul (14 sélections) et Nicolas Domingues (1 sélection). Le calcul est vite fait, à eux trois, ils pèsent aussi « lourd » que Paredes et ses 21 capes.

Des prestations remises en cause à Paris

« Pas d’excuses maintenant, tu dois prouver ». Ces mots forts ont été prononcés par Thomas Tuchel envers Leandro Paredes, au micro de beIN SPORTS, à l’issue de la rencontre face à Angers. Il faut dire que le Parisien ne jouit pas d’un énorme temps de jeu depuis le début de la saison. 231 minutes passées sur les pelouses de Ligue 1 et aucune minute en Ligue des Champions. Cela semble suffire à l’international argentin pour lui garantir une place de titulaire avec l'Albiceleste. Une situation qui ne semble pas déranger plus que ça Paredes, qui n’a jamais réclamé haut et fort plus de temps de jeu.

Ce dimanche après-midi (16h, en direct sur beIN SPORTS 1), face à l’Equateur, Leandro Paredes aura l’occasion d’enchaîner un troisième match de suite. Une chose bien trop rare pour l’international argentin. Peut-être le meilleur moment pour lui de reprendre confiance...