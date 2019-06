Préparez vos agendas ! La LFP a dévoilé ce vendredi le calendrier de la saison 2019-2020. Les hostilités débuteront le week-end du 9 août, une semaine après le Trophée des champions (PSG-Rennes à Shenzhen), avec une belle affiche entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnnais. Le PSG, de son côté, débutera la défense de son titre avec la réception de Nice. Pour le premier gros choc, il faudra attendre la 6e journée avec un joli Lyon-PSG. D'une manière générale, c'est un calendrier assez classique avec seulement deux journées en semaines (16e et 23e), tandis que les 31e et 34e journées sont décalées aux dimanches 5 et 26 avril 2020, en raison de la finale de la Coupe de la Ligue et de la finale de la Coupe de France.

Les affiches de la 1ère journée de Ligue 1 (9-10-11 août):

PSG - Nîmes

Lille - Nantes

Monaco - Lyon

Marseille - Reims

Angers - Bordeaux

Brest - Toulouse

Dijon - Saint-Etienne

Montpellier - Rennes

Strasbourg - Metz

Nice - Amiens

Les grandes dates de la saison:

6e journée (21 septembre) : OL-PSG

7e journée (25 septembre) : Monaco-Nice

9e journée (5 octobre) : ASSE-OL

11e journée (26 octobre) : PSG-OM

13e journée (9 novembre) : OM-OL

14e journée (23 novembre) : PSG-Lille

21e journée (25 janvier) : Lille-PSG

24e journée (8 février) : PSG-OL

27e journée (29 février) : OL-ASSE

28e journée (7 mars) : Nice-Monaco

30e journée (21 mars) : OM-PSG

33e journée (18 avril) : OL-OM

>>> Le calendrier complet du PSG

>>> Le calendrier complet de Lille

>>> Le calendrier complet de Lyon

>>> Le calendrier complet de Marseille

>>> Le calendrier complet de Saint-Etienne

>>> Le calendrier complet de Monaco