Ligue 1 : Balotelli et Thauvin font rêver l'OM

"Ce qui est intéressant, c’est qu’on a maîtrisé le match, on a maîtrisé notre sujet." Tactiquement bien en place, l’Olympique de Marseille de Rudi Garcia a rapidement su mettre Saint-Etienne dans les cordes. Une différence venue de deux coups de pied arrêtés. D’abord sur un corner frappé par Florian Thauvin et repris acrobatiquement par Mario Balotelli puis sur un penalty consécutif à une main de Debuchy dans sa propre surface et transformé par le champion du monde français.

Passeur et buteur, le milieu de terrain international apporte sa technique au service du collectif. Et signe de la bonne ambiance qui règne dans le groupe, Thauvin a demandé à l’attaquant italien de se charger du penalty sans que cela ne pose le moindre problème. "Je lui ai demandé de le tirer, il m’a répondu: «Tu m’as donné une passe, fais toi plaisir»", a reconnu Thauvin sur Canal+. Ce duo de choc porte l’OM et donne du volume à un ensemble qui reste sur 4 victoires en 5 matches.

Et bien entendu, la présence de Balotelli, qui a pris la suite de Mitroglou, change foncièrement la donne. "Il prend la pression, il prend la lumière, il me rappelle Ibrahimovic. Et il a marqué un but à la Ibrahimovic, c’est un grand joueur. Il est bien dans ce contexte, il a ramené le public, ramené la confiance et beaucoup de ses partenaires vont élever leur niveau de jeu", a expliqué Jean-Louis Gasset, l’entraîneur des Verts à l’issue de la rencontre. Un compliment que l’Italien acceptera sans doute bien volontiers.