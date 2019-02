Ligue 1 : Balotelli à l'OM, comment ça marche ?

Ce n’est pas Valère Germain, toujours sans but en Ligue 1 depuis plus de quatre mois, qui a permis à l’Olympique de Marseille de renouer avec la victoire mardi, en match en retard, contre Bordeaux (1-0). Deux jours plus tard, Rudi Garcia semblait ce jeudi plus prompt à saluer la première réalisation à cette occasion de son jeune défenseur Boubacar Kamara (19 ans) : "Pour un minot de l’OM, mettre son premier but dans un Vélodrome vide, c’est triste, a regretté le coach olympien en conférence de presse. Mais ce n’est pas grave, il en mettra d’autres…" Et de confirmer au sujet de l’association avec Duje Caleta-Car (22 ans) : "On peut penser que ce sera la charnière d’avenir pour l’OM, c’est certain."

En attendant que sa défense centrale prenne de la bouteille, Garcia est pressé par le débat du moment, qui tourne forcément autour de son système offensif depuis l’arrivée au club de « Super Mario » Balotelli. Une pression médiatique et populaire, renforcée par la performance à juste titre remarquée de Valère Germain face aux Bordelais dans un schéma en 4-4-2; l’ancien Monégasque, lui-même sondé sur le sujet, a d’ailleurs dès l’issue du match poussé ses pions et tenté d’appuyer son (maigre) avantage : "Tourner autour de Balotelli ? J’espère que le coach se l’imagine aussi…"

"Mario a besoin de soutien"

L’association apparaît comme une évidence, sauf aux yeux de Garcia, attaché à ses options d’équipe en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, et qui n’entend pas se laisser dicter son schéma de jeu : "Les autres attaquants chez nous sont complémentaires de Mario, et Valère en fait partie. C’est une possibilité, évidemment; ils sont complémentaires, au même titre que Clinton (Njie), Nemanja (Radonjic), Lucas (Ocampos), Flo Thauvin aussi… (…) Tout dépend de ce qu’on veut faire, des joueurs à ma disposition, des caractéristiques du match et de l’adversaire… Dans ce système-là (4-4-2), en première période (contre Bordeaux), on a été performant et un Valère (Germain) dans ce rôle s’est montré très intéressant dans le fait de venir au ballon et d’orienter le jeu. Ça se travaille, il faut des déplacements complémentaires entre les deux attaquants", souligne-t-il, tout en avouant que "c’est ce qu’on s’attelle à faire depuis l’arrivée de Mario, même si on a n’a pas eu trop de séances… Et c’est ce qu’on continuera à faire."

Avec Germain, qui a connu ses plus grandes heures en Ligue 1 associé à Ben Arfa avec Nice ou Falcao avec Monaco (*), ou un autre de ses partenaires… "Ce qui est sûr, c’est que Mario a besoin de soutien, que ce soit un deuxième attaquant, un meneur derrière lui ou de deux attaquants, qui jouent proches de lui au lieu de jouer excentrés, ce qui est plutôt notre jeu, voilà Mario a besoin de soutien, répète-t-il. Ça peut-être très bien avec un deuxième attaquant comme Valère ou avec d’autres…" Vous avez demandé le patron ?