Ligue 1 : A huis-clos, Marseille rebondit contre Bordeaux

Il y avait un moment que l’Olympique de Marseille pointait aux abonnés absents. L’histoire de ce match en retard face à Bordeaux, où tout manque à l’appel au coup d’envoi côté phocéen, de la litanie des joueurs indisponibles (Balotelli, Thauvin, Strootman, Luiz Gustavo, Payet, Rami) aux spectateurs invisibles, huis clos oblige (*), sans oublier le coach Rudi Garcia, suspendu et obligé de coacher son équipe… depuis les loges !

Paradoxe de cette histoire, l’OM, non seulement se procure la première occasion par Lucas Ocampos, bien lancé dans la profondeur par Valère Germain, mais en échec face à Benoît Costil (7e). Mais les Olympiens, malgré ce contexte si peu porteur, sont bien rentrés dans leur match, combinent bien notamment entre Maxime Lopez et Germain. Et pour ne rien gâcher, le tacle assassin de Samuel Kalu par derrière sur Ocampos vaut au jeune Bordelais un carton rouge incontestable (25e). Donc une supériorité numérique, qui accentue la tendance de cette première période.

On n'a pas vu les Girondins

Sur un corner joué à deux, Lopez adresse un centre parfait pour le revenant Hiroki Sakai, dont le coup de tête oblige encore Costil à une manchette parfaite (31e). C’est encore Sanson qui décale parfaitement Germain, mais l’ancien Niçois manque encore de tranchant sur sa tentative que sait à nouveau écarter Costil du pied (38e).

C’est une attaque-défense dans ce premier acte – 0 tir cadré pour les visiteurs – et les occasions s’enchaînent sur le but bordelais avec encore ce coup-franc dévié que le dernier rempart girondin sauve en corner, mais celui-ci ne peut rien en revanche sur ce coup de pied de coin, prolongé au premier poteau par Germain et que Kamara catapulte d’une tête plongeante pour son premier but en Ligue 1 et l’ouverture du score méritée des Olympiens (1-0, 42e). Et c’est le poteau que Sanson trouve dans la foulée sur sa frappe depuis l’extérieur de la surface (43e).

Bordeaux, après son élimination à Strasbourg en demi-finales de Coupe de la Ligue, est inexistant et se doit de réagir. Comme sur ce coup de pied arrêté, où une frappe de François Kamano, déviée par Sakai, échoue sur la transversale (56e). Mais c’est à peu près tout et les meilleures opportunités sont encore à mettre à l’actif de l’OM par Germain de la tête (75e) ou Lopez sur coup-franc direct (77e). Même si ce stade muet va trembler jusqu’au bout avec cet arrêt de Mandada sur la frappe de Nicolas de Préville (90e+1). Le but du break est justement refusé dans les arrêts de jeu à Bouna Sarr pour hors-jeu (90e+3). Marseille s’en contentera pour renouer avec une victoire au Vélodrome, qui lui faisait défaut depuis mi-novembre (Dijon, 2-0). Dommage que le public n’ait pas pu en profiter…

(*) La LFP, suite au jet d’un pétard face à Lille, a prononcé la suspension du Vélodrome pour un match à titre conservatoire et pourrait donc étendre celle-ci en fonction de sa future décision dans ce dossier.