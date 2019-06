Les calendriers de la saison prochaine en Ligue 1 et Ligue 2 seront dévoilés le 14 juin, indique la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué. Les dates du début de l'exercice 2019-2020 sont, elles, d’ores et déjà connues: la 1ère journée de Ligue 1 aura lieu les 9, 10 et 11 août, tandis que la Ligue 2 reprendra dès le 26 juillet.