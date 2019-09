Les Verts reviennent de loin

Des buts, des faits de jeu discutables de part et d'autre et de la frustration dans les deux camps à l'arrivée... Le match nul entre Saint-Etienne et Toulouse (2-2), ce dimanche lors de la cinquième journée de Ligue 1, a été spectaculaire. Des Verts à deux visages ont notamment permis un scénario renversant puisque l'ASSE a complètement raté son début de match.

Au cœur d'une défense apathique, Max-Alain Gradel a ouvert le score sur un penalty obtenu par Aaron Leya Iseka (0-1, 14e), qui s'est lui même chargé de doubler la mise (0-2, 25e). Endormis, les coéquipiers de Yohan Cabaye, titulaire pour la première fois et qui aurait pu (dû ?) obtenir un penalty (52e), ont pu compter sur Romain Hamouma pour réveiller le Chaudron. L'attaquant stéphanois a remis les Verts dans la partie avec un joli doublé (1-2, 45e et 2-2, 57e), venant au secours d'un Wahbi Khazri encore décevant.

Trois buts refusés

Efthymios Koulouris (60e), Robert Beric (87e) et Issiaga Sylla contre son camp (90e+2) ont tour à tour cru faire basculer cette rencontre mais à chaque fois l'assistance vidéo a annulé le but pour trois hors-jeu dont le premier et certainement le plus polémique. Au classement, le club haut-garonnais grimpe dans la première moitié avec huit points, pas les Stéphanois et leurs cinq unités.

"On se met à l'abri en marquant sur nos deux premières occasions mais après on subit, regrettait William Vainqueur au micro beIN SPORTS. Ils ont marqué avant la mi-temps et sont revenus avec beaucoup d'envie ce qui nous a posé problème. On prend le point du match nul, ça nous laisse un petit gout amer mais on a fait un bon match."

Un sentiment contrasté des deux côtés. "On va retenir la réaction, en fin de première puis en deuxième, estimait pour sa part Yann M'Vila. Ça ne se joue à rien avec deux hors-jeu à quelques centimètres, et peut être un penalty sur "Yo" Cabaye, il faut que je revois les images. Le foot moderne c'est comme ça, il faut faire avec et accepter les décision de la VAR et des arbitres." Des décisions au centimètre avec des conséquences souvent énormes.