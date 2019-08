Les Verts étaient bien prêts

En difficulté lors de leurs derniers matches de préparation, les Verts étaient bien à l'heure pour la reprise de la Ligue 1 ce samedi soir à Dijon. Saint-Etienne a plié l'affaire dans les 10 premières minutes en marquant deux fois. Suffisant pour gérer et décrocher un précieux succès au stade Gaston-Gérard (1-2). Les renforts estivaux que sont Moukoudi, Trauco, Boudebouz, Aholou et Bouanga étaient titulaires et ont activement participé à la fête.

Preuve que les matches amicaux n'avaient pas rassuré Ghislain Printant, le successeur de Jean-Louis Gasset lançait d'entrée Wahbi Khazri. Seulement de retour cette semaine à l'entraînement, le Tunisien était pourtant à cours de forme, sans aucune minute de match dans les jambes. Ça ne l'a pas empêché de lancer idéalement Romain Hamouma pour un joli lob en guise d'ouverture du score (0-1, 5e). Les recrues stéphanoises ont ensuite pris le relais sur un corner frappé par Ryad Boudebouz et repris victorieusement de la tête par Jean-Eudes Aholou (0-2, 10e). Amorphe en début de rencontre, le DFCO a fini par se réveiller et Julio Tavares a converti un penalty concédé par Mathieu Debuchy, fautif de la main (1-2, 34e). Le défenseur des Verts a de la chance d'avoir pu poursuivre la partie, n'écopant que d'un carton jaune après avoir joué les gardiens de but...

Les Bourguignons peuvent regretter leur entame catastrophique. La saison dernière, la descente avait été évitée d'un rien avec un bon début de championnat, cette fois ça commence déjà mal pour Dijon... L'ASSE, elle, engrange déjà à l’extérieur, avec de belles promesses lorsque Khazri sera revenu en pleine forme physique.