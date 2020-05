Les titres du PSG : 2018, la reconquête

Après la perte du titre de champion de France, dont s’est emparé Monaco, le PSG va récupérer le trophée en 2017-1018, pour la deuxième, et dernière, année d’Unai Emery dans la capitale. Un septième sacre acquis avec au final 13 longueurs d’avance sur Monaco, et un total de 93 points, soit trois de moins que le record en la matière, établi deux ans plus tôt par les Parisiens. Qui, avec 108 réalisations, battent leur record de buts inscrits, mais pas celui du RC Paris (118 en 1959-1960). En s’offrant au passage celui des buts marqués à domicile sur une saison (70). Mais ce titre, assorti du doublé en coupes nationales, ne sauvera donc pas Unai Emery, qui subit une deuxième élimination consécutive en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, face au Real Madrid (1-3 ; 1-2).

Des renforts de choix



A l’issue d’une première saison également marquée par l’humiliante "remontada" contre le FC Barcelone (4-0 ; 1-6), l’entraîneur basque peut compter sur des renforts de choix. Car le club parisien va recruter Neymar au Barça pour 222 millions d’euros, et en faire ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du football devant son nouveau coéquipier Kylian Mbappé, arrivé lui en prêt de Monaco avant un transfert à 180 millions. Et si Maxwell raccroche et que Serge Aurier (Tottenham) et surtout Blaise Matuidi (Juventus) s’en vont, deux latéraux débarquent : Yuri Berchiche (Real Sociedad) et Dani Alves, en fin de contrat à la Juve est dont l’arrivée est liée à celle de son grand ami Neymar. Présenté au public du Parc des Princes avant le match d’ouverture de la saison contre Angers, le crack brésilien effectuera des débuts remarqués à Guingamp lors de la deuxième journée, en signant le troisième but du PSG (3-0).

Neymar s'arrête en février





Le prodige tricolore débutera lui à l’occasion de la cinquième journée, avec un déplacement à Metz où il marquera lui aussi dès son premier match (5-1). Les deux hommes finiront respectivement avec 19 et 13 buts, loin d’Edinson Cavani (28 buts), qui va s’offrir un deuxième titre consécutif de meilleur buteur de Ligue 1. Le trio forme la "MCN", qui va montrer des signes de dissension dès le mois de septembre, avec le fameux "penaltygate" lors de la victoire face à l’OL (2-0). Un match où Neymar avait essayé d'arracher le ballon des mains de l'Uruguayen, alors que ce dernier s'apprêtait à tirer.En tête dès la troisième journée, le club parisien, sacré lors de la 33e levée, s’inclinera au final seulement trois fois, à Strasbourg, Lyon, et contre Rennes, et engrangera 29 victoires ainsi que 6 nuls, dont un, quasiment miraculeux, au Vélodrome. Grâce à un coup franc de Cavani au bout du temps additionnel, pour prolonger cette série d’invincibilité contre l’OM débutée en 2011.