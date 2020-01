Les compositions officielles de Rennes-OM :

L'Olympique de Marseille se déplace à Rennes ce vendredi (20h45) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Un vrai test pour le dauphin de Ligue 1, qui doit se passer de son défenseur latéral droit Sakai, suspendu. L'international Japonais est remplacé par Sarr. Steve Mandanda, de retour dans le groupe, est aligné, tout comme Morgan Sanson. Le trio d'attaque sera composé de Radonjic, Benedetto et Payet.Dans les rangs rennais, Del Castillo et Niang forment un tandem offensif qui sera épaulé par Raphinha et Bourigeaud. La pépite Eduardo Camavinga, brillante contre le PSG et Lyon dans ses précédentes sorties, est également titulaire, aux côtés de James Léa-Siliki.

Rennes : Mendy - Traoré, Da Silva (c), Morel, Maouassa - Raphinha, Léa-Siliki, Camavinga, Bourigeaud - Del Castillo, Niang.

Marseille : Mandanda (c) - Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Radonjic, Benedetto, Payet.