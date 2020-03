Les cinq grandes dates d'Aulas

15 juin 1987



Jean-Michel Aulas, pas spécialement passionné de football, reprend sans grande conviction la présidence de l'Olympique Lyonnais, par l'entregent de son ami entrepreneur Bernard Tapie. "Pour rendre service", alors que le club, à la peine financièrement, évolue en deuxième division.

30 avril 1999

4 mai 2002

9 janvier 2016

13 mars 2020

L'OL, devenu le premier club français à se structurer comme une entreprise classique, continue d'étendre son ambition. Jérôme Seydoux, président de Pathé, entre au capital. Et pour la première participation en Ligue des Champions, Sonny Anderson est recruté.Le plan se poursuit à la perfection, et comme dans un rêve : lors de la dernière journée de championnat, Lyon doit battre Lens dans une véritable finale pour le titre à Gerland, remportée 3-1. C'est le début du règne du grand OL des années 2000, sept titres d'affilée et trois quarts de finale de C1 (de 2004 à 2006).Lyon est aussi devenu le roi d'Europe chez les filles, toujours dans la logique de diversification de "JMA" (qui a aussi conduit le club en Bourse, en 2007). C'est toute cette galaxie qui prend une nouvelle dimension avec le Parc OL, futur Groupama Stadium. Le club en est propriétaire, chose rare en France.Jean-Michel Aulas, qui a toujours agacé par ses déclarations et ses tweets, demande une saison blanche pour la Ligue 1 en cette période de suspension forcée, avec un retour au classement du précédent exercice. Qui envoyait Lyon en Ligue des Champions...