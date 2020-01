Les attentes du mercato lyonnais

Cette saison 2019-2020 n'est pas de tout repos pour les dirigeants lyonnais. Après avoir dû se séparer de Sylvinho et chercher un nouvel entraîneur à l'automne, l'encadrement rhodanien doit être actif pour recruter des joueurs en hiver. Les graves blessures de Memphis Depay et Jeff-Reine Adelaïde viennent handicaper une formation dont les meilleurs éléments sont dragués par les clubs étrangers. Jean-Michel Aulas a déjà refusé une offre du Hertha Berlin pour Lucas Tousart et risque d'être une nouvelle fois mis à contribution dans ce dossier. Le club allemand aurait déjà un accord avec le joueur et semble enclin à proposer jusqu'à 25 millions d'euros. Mais c'est encore trop peu pour un club qui en demande 30 millions. Moussa Dembélé est l'autre joueur qui risque de partir. L'attaquant a inscrit onze buts en championnat cette saison. Souvent sous les yeux des recruteurs anglais venus l'observer.

Samedi encore à Bordeaux, des émissaires de Manchester United auraient été présents. Les Red Devils ne sont pas les seuls intéressés. Tottenham ou Chelsea sont également attentifs à la situation du joueur de 23 ans. Mais ils risquent de se heurter au refus de Rudi Garcia. Après la victoire à Bordeaux, l'entraîneur lyonnais s'est opposé à tout départ. « Quand on perd cinq joueurs dont trois jusqu'à la fin de la saison, je ne vois pas comment on peut perdre d'autres joueurs... On a surtout besoin d'étoffer l'effectif d'autant plus qu'on est en course sur quatre tableaux » a annoncé le coach. Même Marcelo, désormais réconcilié avec les supporters lyonnais, n'est plus forcément sur le départ. Mais sans vente, l'OL ne va pas avoir de rentrées d'argent supplémentaires et va devoir agir intelligemment pour se renforcer cet hiver.

Un renfort offensif en priorité



L'absence de Memphis Depay est la plus handicapante. C'est donc en attaque que les recruteurs lyonnais concentrent leurs efforts. Ils ont plusieurs pistes. Mais aucune n'a pu aboutir jusque-là. Une offre de 12 millions d'euros pour Karl-Toko Ekambi aurait été rejetée par Villarreal. Le club espagnol espère le double pour un joueur qui a marqué six buts en Liga. L'attaquant coréen de Salzbourg, Hee-chan Hwang est aussi suivi mais les dirigeants autrichiens ont déjà affirmé qu'il ne partira pas durant l'hiver. Thomas Lemar et Kevin Gameiro sont courtisés mais l'intérêt divulgué dès le début de l'hiver par L'Equipe n'a pas encore porté ses fruits.

Finalement, c'est dans le dossier Tino Kadewere que les Lyonnais semblent avoir le plus progressé. L'agent du joueur avait reconnu discuter avec des tops clubs français quand il a été interrogé sur l'intérêt lyonnais. Mais l'attaque n'est pas le seul chantier qui attend Juninho, Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia. Au milieu de terrain, Jean-Michaël Seri est évoqué en cas de départ de Lucas Tousart. Mais si tout le monde reste, l'avènement de Maxence Caqueret pourrait être suffisant pour terminer la saison. Steven Nzonzi qui avait été approché ou Etienne Capoue que Watford avait refusé de voir partir ne sont plus des pistes actives. En défense par contre, l'arrivée d'un latéral est toujours espérée. Le Milanais Ricardo Rodriguez ou l'ancien Montpelliérain Jérôme Roussillon ont été sondés. De quoi promettre un mois de janvier animé jusqu'au bout.