Leonardo Jardim (Monaco) : "Le PSG ? Une autre réalité"

Avant de défier le PSG pour le choc du weekend en Ligue 1, Leonardo Jardim est revenu sur la distance qui sépare son club de l'ASM du géant francilien, que ce soit en termes comptables ou au niveau de l'envergure. L’entraineur lusitanien rappelle que les deux clubs connaissent une gestion et des moyens bien différents, évoquant même une autre réalité pour le champion de France : «Paris fait venir de plus en plus de joueurs de qualité. Il s’agit de la plus grosse équipe française et d’une des plus importantes en Europe. Nos projets de club sont différents (...) Exceptée la saison de notre titre, le PSG se promène et cette année n’est pas différente des autres. Paris, c’est une autre réalité », a ainsi analysé le coach de l'ASM lors de son point presse ce vendredi.



S'il laisse volontiers le statut de favori du match aux PSG, Jardim ne baisse pas les bras pour autant et affirme que son équipe peut contrarier les projets du leader de la Ligue 1 ce dimanche : «Le football c'est un sport de passion, rien n'est jamais gagné ou perdu d'avance, le grand peut gagner le petit, mais le petit peut aussi gagner le grand. Aujourd'hui nous avons un adversaire qui est super favori et nous allons essayer de contrarier cela », a-t-il confié, avant d'évoquer le cas Pietro Pellegri. Le jeune joueur de 18 ans souffre de nouveau de problèmes musculaires : «C'est un bon garçon, il travaille bien, il essaye. Il faut peut-être qu'on parle des idées qu'on a de prendre des jeunes qui ont 14, 15 ans et on pense que ce sont des adultes en miniature... Beaucoup de fois, on tue les joueurs. Après, personne ne se responsabilise. Peut-être que si on avait fait plus attention il y a deux, trois ans lors de la formation de Pietro (au Genoa), il n'aurait pas tous ses problèmes musculaires aujourd'hui», a considéré l'ancien boss du Sporting Portugal.