Le virage sud du Matmut Atlantique (Bordeaux) fermé à titre conservatoire

EXCLUSIONS



LIGUE 1 CONFORAMA



Quatre matchs de suspension dont un match avec sursis



Juan Ferney OTERO (Amiens SC)



Deux matchs de suspension dont un match avec sursis



Jacques-Alaixys ROMAO (Stade de Reims)



Un match de suspension



Kouadio KONE (Toulouse FC)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 10 décembre 2019 à 0h00.



Renaud COHADE (FC Metz)

Nicolas ISIMAT MIRIN (Toulouse FC)

Thimothée KOLODZIEJCZAK (AS Saint-Etienne)

DOMINO’S LIGUE 2

Deux matchs de suspension



Ousseynou THIOUNE (FC Sochaux-Montbéliard)



Deux matchs de suspension dont un match avec sursis



Aleksandar RADOVANOVIC (RC Lens)

Ibrahim SISSOKO (Chamois Niortais)



Un match de suspension



Yannick CAHUZAC (RC Lens)

Aniss EL HRITI (FC Chambly Oise)

Yeni Atito NGBAKOTO (EA Guingamp)



Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 10 décembre 2019 à 0h00.



Laurent ABERGEL (FC Lorient)

Alexandre BONNET (Havre AC)

Sessi D’ALMEIDA (Valenciennes FC)

Valentin HENRY (Rodez Aveyron Football)

Fernand MAYEMBO (Havre AC)

Anthony WEBER (SM Caen)



POLICE DES TERRAINS



Fermeture à titre conservatoire

LIGUE 1 CONFORAMA

16ème journée : FC Girondins de Bordeaux – Nîmes Olympique du 3 décembre 2019



Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux et usage d’engins pyrotechniques



Fermeture à titre conservatoire du Virage Sud du Matmut Atlantique.



Usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et intrusion

LIGUE 1 CONFORAMA

14ème journée : Paris Saint-Germain – LOSC Lille du 22 novembre 2019



Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques



7.500€ d’amende pour le Paris Saint-Germain.



14ème journée : Amiens SC – RC Strasbourg Alsace du 23 novembre 2019



Comportement des supporters du Amiens SC : usage d’engins pyrotechniques



2.000€ d’amende avec sursis pour le Amiens SC.



14ème journée : Angers SCO – Nîmes Olympique du 23 novembre 2019



Comportement des supporters du Angers SCO : usage d’engins pyrotechniques



Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.



14ème journée : Dijon FCO – Stade Rennais FC du 23 novembre 2019



Comportement des supporters du Stade Rennais FC : usage d’engins pyrotechniques



12.000€ d’amende pour le Stade Rennais FC.



14ème journée : Olympique Lyonnais – OGC Nice du 23 novembre 2019



Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage d’engins pyrotechniques



1.500€ d’amende pour l’OGC Nice.



14ème journée : FC Girondins de Bordeaux – AS Monaco du 24 novembre 2019



Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : usage d’engins pyrotechniques et intrusion



Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de discipline classe le dossier.

DOMINO’S LIGUE 2

15ème journée : Paris FC – AJ Auxerre du 22 novembre 2019



Comportement des supporters du Paris FC : usage d’engins pyrotechniques



11.500€ d’amende dont 5.000€ avec sursis pour le Paris FC.



15ème journée : RC Lens – FC Sochaux-Montbéliard du 23 novembre 2019



Comportement des supporters du RC Lens : usage d’engins pyrotechniques



Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.



A voir aussi :

>>> Toute l'actualité de la Ligue 1