Le PSG surpris par Reims

Ce n'est pas la Ligue des champions toutes les semaines au Parc des Princes. Une semaine après sa victoire de prestige face au Real Madrid (3-0), le PSG a subi la loi de Reims (0-2), ce mercredi soir, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. A voir la composition d'équipe parisienne, et malgré la présence en tribunes de l'émir du Qatar Tamim Al-Thani, on aurait pu penser à une rencontre de la future ex-Coupe de la Ligue, car en plus des très nombreux absents (Verratti, Mbappé, Cavani, Icardi...), Thomas Tuchel avait choisi de faire souffler certains joueurs très utilisés ces dernières semaines, comme Thiago Silva, pas dans le groupe, ou Marquinhos et Angel Di Maria, remplaçants au coup d'envoi.

Le PSG a fini par en subir les conséquences, et voit trois belles séries s'arrêter. Celle des matches avec au moins un but, qui s'arrête à 44 rencontres (!). Celle des rencontres sans défaite au Parc en Ligue 1, qui durait depuis mai 2018. Et celle des "clean-sheets" (5), puisque Paris était resté imperméable depuis la défaite à Rennes au mois d'août. Keylor Navas a donc encaissé son premier but avec Paris, une tête d'Hassane Kamara, qui a pris le meilleur sur le jeune Loïc Mbe Soh (0-1, 29e). Il en prendra un deuxième dans le temps additionnel, un retourné à la Neymar signé Boulaye Dia (0-2, 90e+4), qui a validé le succès de ces étonnants Rémois. Après avoir gagné à Marseille, après avoir battu Lille, les voilà qui s'imposent au Parc, sur le terrain des champions de France.

Cette fois, Neymar n'a rien pu faire

Avec une faible possession (28%), mais plus de tirs (13 à 12), Reims n'a pas volé sa victoire, même si les Parisiens ont réclamé un penalty pour un accrochage de Foket sur Sarabia, qui semblait plutôt évident, mais pas assez pour la VAR (59e). Les Champenois, eux, auraient bien aimé obtenir une récompense aussi pour une main d'Herrera sur une frappe de Kamara, peu après un tir d'Oudin sur le poteau (77e), mais M. Letexier n'a pas bronché.

Sur ses deux dernières rencontres de Ligue 1, le PSG s'en était remis à Neymar, auteur de buts décisifs en fin de match contre Strasbourg (1-0) et à Lyon (0-1). Cette fois, le Brésilien n'aura pas marqué, et il aura même été assez peu dangereux: deux tirs, tous en première période et non cadrés, dont un coup franc plutôt bien enroulé (27e). Neymar a été très esseulé sur le front de l'attaque, surtout avec la sortie d'Eric Choupo-Moting, qui rejoint les autres avant-centres du club à l'infirmerie (42e). Cela a permis à Di Maria, l'homme en forme, de rentrer, et d'être le Parisien le plus en vue en seconde période (55e, 81e, 86e).

Tuchel, par ses changements, n'a pas réussi à modifier le cours de cette rencontre. Le technicien allemand avait le choix entre des jeunes (Aouchiche, Kalimuendo), ou des défenseurs de formation (Meunier, Marquinhos). Il a opté pour la deuxième solution, car ses latéraux, Mbe Soh et Kurzawa, étaient en grande difficulté. A leur décharge, ce n'était pas le seul manque affiché par un PSG qui va peut-être retrouver certains joueurs, dont Mbappé, pour les deux déplacements à venir à Bordeaux et à Galatasaray. Cela ne pourra pas faire de mal.