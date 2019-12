Désireux de refaire main basse sur un trophée qui l'avait fui la saison dernière, le PSG ne comptait pas prendre ce déplacement au Mans à la légère. Et même s'il avait laissé certains de ses titulaires habituels au repos (Neymar, Keylor Navas, Thiago Silva...), le champion de France était bien trop fort pour l'actuel barragiste de Ligue 2, nettement battu sans avoir démérité pour autant (1-4).

Les Parisiens se sont mis à l'abri dès la première période. Pablo Sarabia a d'abord repris victorieusement un centre d'Angel Di Maria (21eme). Juste avant la pause, Eric-Maxim Choupo-Moting a tiré profit d'une offrande de Kylian Mbappé (41eme), ce dernier ayant remporté son duel face à Pierre Patron dans la foulée (42eme). A la mi-temps, le score était presque trop sévère pour des locaux valeureux (0-3).

Di Maria encore buteur, Le Mans a sauvé l'honneur



Malheureusement pour les protégés de Richard Déziré, les choses se sont encore davantage gâtées au début du second acte. Di Maria a tenté sa chance de loin, le gardien manceau s'est loupé et le cuir a fini au fond des filets (48eme). le public de la MMArena a cependant retrouvé de la voix quelques minutes plus tard, lorsqu'Harisson Manzala a ajusté Sergio Rico d'une belle frappe enroulée du droit (54eme).

Cette réduction de l'écart toute symbolique a été l'ultime temps fort d'une partie qui s'est ensuite déroulée sur un tempo très modéré. Qualifié sans avoir tremblé, le PSG trace donc sa route vers les quarts de finale. C'est à ce stade de la compétition qu'il avait chuté, à la surprise générale, en janvier dernier. Et nul doute que les joueurs de Thomas Tuchel n'ont pas envie de se prendre les pieds dans le tapis une deuxième année d'affilée.