Le PSG donne des nouvelles de Neymar, Marco Verratti et Keylor Navas

📄 Point médical

Kehrer enfin sur le retour ?

Le PSG joue la carte de la transparence. En pleine trêve internationale, le club parisien a publié un communiqué médical ce samedi pour évoquer ses blessés. Il est notamment question de Neymar, qui reprendra bien « l’entraînement avec le groupe en début de semaine prochaine », comme Thomas Meunier, lui aussi touché aux ischio-jambiers.Neymar devrait faire son retour à la compétition à l’occasion de la réception de Lille au sortir de la trêve internationale.Marco Verratti est a priori forfait pour ce rendez-vous. Toujours aux soins, le milieu italien, touché « à l’arrière du genou droit », ne reviendra pas à l’entraînement avant la « fin de semaine », en fonction de l’évolution de son état. Il est de facto incertain pour le déplacement chez le Real Madrid en Ligue des Champions.Ander Herrera et Thilo Kehrer devront patienter davantage. Le premier reste aux soins « après sa lésion du quadriceps gauche ». Le second, victime d’une mystérieuse blessure au pied droit, « continue favorablement son entraînement avec le groupe ». L’international allemand n’est plus apparu depuis la 1ere journée de championnat contre Nîmes (3-0).Neymar (PSG) attendu dès vendredi contre Lille