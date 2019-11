Le projet lillois mis à mal par Mourinho ?

Depuis le début de la saison, la présence de José Mourinho dans les travées du stade Pierre Mauroy ne passait pas inaperçue à Lille. Voir le technicien portugais aux côtés de Gérard Lopez et Luis Campos donnait une sorte de légitimité au projet voulu par l'homme d'affaires luxembourgeois. Finalement le chômage technique de Mourinho a pris fin mercredi et les sourires affichés à Lille depuis le début de la saison ont laissé place à la soupe à la grimace. Car il semblerait bien que le nouvel entraîneur de Tottenham ne soit pas venu simplement passer du bon temps dans le Nord de la France. L'interprétation est peut-être aujourd'hui un raccourci facile mais en choisissant deux adjoints de Christophe Galtier pour l'accompagner dans sa nouvelle aventure londonienne, on peut légitimement se poser des questions. Même Thomas Tuchel, en marge du choc face à Lille ce vendredi, a fait part de son incompréhension. « J’avoue avoir du mal à imaginer une telle situation. J’espère vraiment que les membres de mon staff ne partiront pas, surtout en cours de saison. C’est quelque chose de très dérangeant à mes yeux. »

Une fuite des talents vers l'Angleterre ?

Dans les faits, les pertes de Joao Sacramento et Nuno Santos sont difficilement quantifiables, Galtier récoltant publiquement les louanges de ses pairs. Mais il ne faut pas s'y tromper. En charge de l'analyse tactique, le premier nommé a commencé à se faire une solide réputation dans le milieu et l'ancien coach de Saint-Etienne n'a jamais été le dernier pour lui rendre hommage au cours de la saison dernière. Nuno Santos, ancien gardien du Vitoria Setubal, a fait franchir un palier à Mike Maignan depuis deux saisons, au point de voir l'ancien Titi parisien rejoindre le groupe de l'équipe de France. En octobre dernier, le gardien lillois avait d'ailleurs insisté sur le poids du Portugais dans son éclosion. « Il s’est installé devant moi, et il a été clair. Il a dit : “Je vais te faire devenir le meilleur gardien de la Ligue.” Mot pour mot. “Et mon objectif est que tu ailles en équipe de France en fin de saison.” Il savait exactement comment ça allait se passer, a concédé Maignan dans L'Equipe. Et il avait raison. » Remplacer des adjoints est loin d'être insurmontable mais les deux Portugais avaient réussi à se rendre indispensables en l'espace d'un an.

Campos le socle du projet du LOSC

Ils rentraient surtout dans ce projet lillois ambitieux de devenir un membre permanent du Top 5 français et surtout un club à même de pouvoir développer des jeunes joueurs avant de les revendre à prix d'or sur le marché européen. Cette casquette, c'est Luis Campos qui la porte depuis l'arrivée de Lopez à la tête du LOSC. Après avoir fait des miracles à Monaco, le conseiller sportif a remis çà dans les Hauts-de-France. Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba ou Victor Osimhen cette saison, c'est lui. Véritable dénicheur de pépites passés sous les radars des cadors européens, le Portugais est forcément un homme convoité. Le Milan AC a voulu le débaucher durant l'été et c'est maintenant son ami José Mourinho qui souhaite l'emmener dans ses bagages direction Londres. « Luis et moi, sommes collaborateurs mais surtout amis, et nous travaillons sur un projet commun avec une grande trajectoire, a assuré Gérard Lopez sur RMC Sport jeudi. Et le projet est loin d’être fini. Il ne quittera pas le club. Il reste avec nous. » Luis Campos ne s'est pas encore exprimé mais il sait pertinemment que le projet lillois est entre ses mains. Un départ et c'est le château de cartes qui risque de s'écrouler.