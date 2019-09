Le couperet rémois pour Jardim ?

Sur le Rocher, il y a de nouveau un problème... Après cinq matches de championnat, l'AS Monaco n'a toujours pas enregistré la moindre victoire, ce malgré un recrutement encore ambitieux. Comme en 2018-2019, les prévisions qui voyaient les Rouge et Blanc prendre place sur le podium sont pour l'heure loin du compte. Et si la situation perdure, Kamil Glik et les siens devront une nouvelle fois se préparer à lutter pour le maintien. C'est peut-être pour éviter de revivre les angoisses du précédent exercice que la direction du club songerait désormais à opérer rapidement un changement d'importance.

D'après Nice-Matin, Leonardo Jardim pourrait ainsi être le premier des coachs de Ligue 1 à sauter cette saison, si d'aventure un résultat positif n'est pas ramené ce samedi de Reims. Le Portugais a la pression, ne lui en déplaise. "Moi, je ne me pose pas la question de mon avenir. Nous perdons ensemble même si l’entraîneur est toujours le plus visé, c’est comme ça dans le football. Moi, j’ai toujours cette habitude de ne pas me défendre. Que des personnes puissent m’attaquer, c’est normal, c’est le football. Je suis ici pour faire le mieux, travailler pour le club, essayer d’avoir des résultats et faire une équipe compétitive. Pour mon avenir, ce n’est pas à moi d’y répondre. C’est quelque chose au-dessus de moi", a-t-il répondu face aux médias avant la rencontre. Encore une fois, l'intéressé doit bien sentir que son avenir s'écrit en pointillés du côté du stade Louis-II, la faute notamment à des prestations défensives particulièrement médiocres, ce même s'il semble avoir trouvé, avec Golovin, Slimani et Ben Yedder, voire même Gelson Martins, une osmose intéressante dans le secteur offensif.

Mais ça ne suffirait vraisemblablement pas à faire oublier des critiques internes contre ses méthodes d'entraînement et sa vision tactique du jeu. Viré en octobre dernier moyennant 8 millions d'euros, puis rappelé en janvier avec un contrat courant désormais jusqu'en 2021, Leonardo Jardim va-t-il de nouveau s'offrir une confortable indemnité de licenciement à l'automne ? Cette hypothèse semble prendre toujours plus d'ampleur sur la Côte d'Azur, et pourrait même être inévitable si d'aventure l'ASM sombre en Champagne. En coulisse, un certain Claude Puel aurait déjà été contacté et serait prêt à prendre le relais, afin de permettre au collectif monégasque de retrouver rapidement des points et de l'ambition.