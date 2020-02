La Serie A de Rudi Garcia

Sur le banc de l’AS Roma, Rudi Garcia a fini deux saisons consécutives à la seconde place du championnat. Entraîneur du club italien de juillet 2013 à janvier 2016, l’ancien coach de l’OM a énormément appris en série A : « J’ai découvert un football beaucoup plus tactique. Dans toutes les équipes, il y a une réflexion tactique bien plus importante qu’en France. Ça m’a permis de progresser », explique-t-il à France Football. Il reconnaît que ce passage lui a permis de « plus travailler la tactique » dans les clubs qui ont suivi son expérience romaine.

Des entraîneurs plus respectés en Italie selon Garcia

Le coach de l'OL avoue aussi que le métier d'entraîneur est bien plus respecté de l’autre côté des Alpes : « Déjà, dans le terme ‘Il Mister'… Il y a une reconnaissance plus forte, une fibre patriotique qui leur permet d’être dans les meilleurs clubs : Ancelotti, Allegri, Sarri, Conte… En France, les entraîneurs ne sont pas spécialement soutenus et il ne faut pas s’étonner qu’on ne soit pas nombreux dans les championnats majeurs ». Mercredi soir, Rudi Garcia aura l’occasion de se confronter à ce qui peut se faire de mieux en Italie en la personne de Maurizo Sarri. L’occasion pour Garcia de se rappeler aux bons souvenirs de ses années italiennes, lui qui a un bilan contre la Juventus de deux victoires, un match nul et trois défaites.