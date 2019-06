La répartition des droits TV 2018-2019

Quelque 602 millions d’euros étaient à répartir à l’issue de la saison 2018-2019 en termes de droits TV. Le détail de ce partage a été révélé ce samedi, selon plusieurs critères parmi lesquels le classement sur l’exercice écoulé et les cinq précédents championnats, la notoriété définie par le diffuseur et le nombre d’apparitions à l’écran. Un petit jeu auquel les grosses cylindrées sont forcément gagnantes.

Sans surprise, le champion parisien truste ainsi la première place, avec 59,8 millions d’euros récoltés, soit près de trois millions de plus que l’année passée. L’OL, troisième sur la scène sportive, se classe deuxième avec 48,2 millions. Et l’OM, seulement cinquième, complète le podium avec une belle enveloppe de 46,6 millions d’euros, soit cinq millions de moins tout de même que la saison précédente. Beau dauphin du PSG, le Losc récolte 38,3 millions d’euros et n’apparaît qu’au cinquième rang de la hiérarchie, derrière une ASSE qui émarge à un peu plus de 40 millions d’euros.

Un écart énorme avec la Premier League

Passée tout près de la relégation, l’AS Monaco se contente cette année du sixième pécule: 32,4 millions d’euros, soit une perte de 14 millions d’euros par rapport à l’exercice 2017-2018. Grâce à une part fixe de 8,09 millions d’euros, assortie d’une licence club évaluée à 5,4 millions d’euros, les clubs les moins diffusés s’en tirent tout de même avec un minimum appréciable. Dijon et Amiens, bons derniers du classement, se voient ainsi gratifiés d’un peu plus de 19 millions d’euros. Guingamp et Caen, bien que relégués, glanent plus de 21 millions d’euros.

A noter que tous ces chiffres ne sont guère comparables avec les droits TV redistribués outre-Manche. En Premier League, le champion, Manchester City, a hérité d’une belle somme de 171,5 millions d’euros. Deuxième, Liverpool a fait mieux encore avec 173 millions d’euros. Même la lanterne rouge, Huddersfield, a décroché le jackpot: 108 millions d’euros. Près de 50 millions d’euros de plus que le champion de France.

La répartition des droits TV pour la saison 2018-2019:

PSG: 59 861 058 €

OL: 48 238 879 €

OM: 46 662 615 €

ASSE: 40 438 083 €

Losc: 38 376 383 €

Monaco: 32 415 798 €

Nice: 32 090 282 €

Montpellier: 29 591 475 €

Bordeaux: 28 592 135 €

Rennes: 28 019 575 €

Reims: 24 869 988 €

Nantes: 24 810 460 €

Nîmes: 22 734 237 €

Guingamp 21 892 522 €

Toulouse: 21 550 011 €

Strasbourg : 21 549 709 €

Angers: 21 536 628 €

Caen: 21 372 274 €

Amiens: 19 362 615 €

Dijon: 19 071 205 €