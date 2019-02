La remontada nîmoise !

En ces temps bien compliqués du côté de Nantes, après la disparition d’Emiliano Sala, la formation de Vahid Halilhodzic restait néanmoins sur deux victoires en Coupe de France, contre Sannois St-Gratien (0-1) puis Toulouse (2-0). Le retour à la Ligue 1 a été brutal, dimanche… Les Canaris ont certes mené 2-0 à la mi-temps face au Nîmes Olympique avant de s'incliner (2-4), pour enchaîner une 5e rencontre sans victoire en championnat (4 défaites et un nul). Ils sont 15e à cinq points du barragiste.

Dans la foulée d’un bel hommage à l’attaquant argentin avant le coup d'envoi, le FCN a ainsi attaqué la partie pied au plancher pour faire mal à des Crocodiles peu coordonnés défensivement. Kalifa Coulibaly, le numéro 9 titulaire nantais désormais, ouvrait le score de la tête (15e) puis obtenait un penalty transformé par Abdul Majeed Waris (38e). A ce moment-là, on était loin de penser à une remontada nîmoise.

On a fait comme si on était le Paris Saint-Germain

"On a craqué. Je n’arrive pas à comprendre comment et pourquoi. Ils n’ont rien changé en deuxième, mais on s’est relâché, on a fait comme si on était le Paris Saint-Germain. On doit faire plus d’efforts défensifs et offensifs pour gagner des matches", regrettait Valentin Rongier à l’issue de la rencontre, devant la caméra de beIN SPORTS.

C’est d’abord Baptiste Guillaume, lâché par Nicolas Pallois, qui a relancé son équipe au retour des vestiaires (48e), puis un coup de génie signé Antonin Bobichon, auteur d’une frappe lobée de 25 mètres (69e), a mis les visiteurs sur le chemin de la victoire. Et alors que M. Turpin accordait un penalty aux Nantais avant de l’annuler au terme de 5 minutes de protestation nîmoise (76e), Jordan Ferri (85e) et Sada Thioub (89e) ajustaient leur frappe pour glacer l'ambiance à la Beaujoire.