La folle victoire de Rennes !

En pleine crise de résultats, le Stade Rennais sort enfin la tête de l’eau ! La formation de Julien Stéphan restait sur 7 matches sans victoire en Ligue 1 (la dernière remontait au 25 août !), avant de recevoir Toulouse, ce dimanche après-midi, dans la foulée d’une défaite à domicile contre les Roumains de Cluj, jeudi en Ligue Europa. Les Rouge et Noir ont fini par s’imposer au terme d’une partie complètement folle, grâce à un but dans le temps additionnel inscrit par un jeune formé au club, Yann Gboho !

C’est peu dire que le public du Roazhon Park est passé par toutes les émotions, puisque son équipe a d’abord mené 2-0 après une poignée de minutes. M'Baye Niang, sur un centre au cordeau de Faitout Maouassa (3e), et Adrien Hunou, dans la foulée d’un coup franc lointain (6e), ont mis les locaux sur les bons rails. Sauf que rien ne s'est ensuite déroulé comme prévu pour le SRFC. Les hommes d’Antoine Kombouaré sont partis à l’abordage, en tentant de servir Efthymios Koulouris et Yaya Sanogo dans la surface rennaise, et une reprise de Mathieu Dossevi récompensait les Violets juste avant la pause (42e).

La seconde période n’a pas déçu. Les Rennais ont manqué plusieurs opportunités de se mettre à l’abri: Adrien Hunou était tout proche de s’offrir un doublé (55e) et Eduardo Camvinga butait sur Baptiste Reynet au terme d’un raid solitaire de 50 mètres (69e) ! Toulouse pensait ainsi avoir réalisé le hold-hop lorsque Max-Alain Gradel envoyait son coup franc dans les filets d’Edouard Mendy, à l’approche de la fin du match (85e). Mais c’était sans compter le but libérateur signé Yann Gboho dans le temps additionnel (92e). Ce meneur de jeu de 18 ans venait d'être lancé quelques secondes auparavant par Julien Stéphan…