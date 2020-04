L1/L2 : Les ultras s'opposent à une reprise précipitée

Communiqué commun à 45 groupes et entités de supporters. Le football n’est pas un programme TV, il ne se joue pas coûte-que-coûte, à huis-clos, pour les droits TV. Stop à votre football business indécent.

À relayer ! pic.twitter.com/ZIRf8DEhkN

— Romain (@RomainGaudin) April 13, 2020

Si Emmanuel Macron a annoncé dans son allocution de lundi soir que les événements accueillant un public nombreux n'allaient pas pouvoir se tenir avant la mi-juillet, les ultras français avaient pris les devants en demandant aux instances nationales de ne pas précipiter le retour du football professionnel.. Ils ont tenu à rappeler à la Ligue et aux dirigeants de club qui tentent de faire pression pour une reprise la plus rapide possible que le contexte actuel ne se prête pas à ce genre de requêtes.Pour les ultras, l'énorme pression économique qui pousse les clubs à demander une reprise de la saison prouve que le football ne pense plus qu'à ses millions et prend d'énormes risques en voulant faire chemin à part alors que seule l'unité permettra de limiter les dégâts d'une crise sanitaire exceptionnelle.« Il est urgent d'attendre.Il reprendra en temps voulu quand les conditions sanitaires et sociales seront réunies. Quand chacun, à commencer par les joueurs et les supporters, pourra reprendre le chemin du stade dans les meilleures conditions. Humainement. Nous savons que nos arguments et nos paroles ne pèsent pas lourd face à la puissance aliénante de l'argent. Nous savons qu'à aucun moment n'a cheminé l'idée de prendre le pouls du peuple du football auprès des supporters avant d'engager ces querelles ou de prendre une décision.» annonce notamment ce texte fort qui met les décideurs du football français face à leurs responsabilités. Des responsabilités qui devront être prises après les dernières annonces du Président Macron.