L1 : Villas-Boas fait la moue

On l’avait laissé tout sourire comme l’ensemble de ses joueurs après une victoire fringante dans l’Olympico il y a deux semaines (2-1). Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien portugais n’a pas perdu son sourire mais il est clairement embêté. Alors qu’il aurait dû profiter au maximum de cette trêve internationale pour parfaire ses principes en vue du déplacement à Toulouse dimanche (21h), Villas-Boas n’a pas pu travailler comme il le souhaitait. La faute aux différents départs en sélection mais surtout aux nombreuses absences à venir. Dans la Ville Rose, Marseille sera orphelin de Jordan Amavi, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car, tous trois suspendus. « J’espère qu’on va enchaîner mais on se retrouve en difficulté avec les trois suspensions. L’idéal aurait été qu’on arrive avec tous les joueurs disponibles à Toulouse. Les absences vont m’obliger à changer l’équipe de nouveau. »

Villas-Boas : « J’aimerais qu’on enchaîne 6 victoires mais… »